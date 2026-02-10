Naslovnica
Črna kronika

Mladoletnik se je bahal pred policisti: vozil po zadnjem kolesu, stal

Kraj, 10. 02. 2026 11.10 pred 20 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Ne.M.
Moped

Gorenjski prometni policisti so v nedeljo okoli 17. ure na območju Trstenika opazili dva mladoletna voznika mopedov, ki sta kršila cestnoprometne predpise. Z enim so izvedli postopek na kraju, drugi pa jim je še pred postopkom utekel neznano kam.

V postopku z mladoletnikom so policisti ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja neregistriran, tehnično nepopoln in predelan moped. Med vožnjo je moped vozil še po zadnjem kolesu, izpuščal krmilo, stal na motorju, vozil po napačni strani ceste in po površini, kjer to ni dovoljeno. Poleg vsega tudi ni upošteval znakov policistov iz službenega vozila (modra utripalka in zvočni signal), saj se ni ustavil, temveč peljal naprej in je bil izsleden šele v nadaljevanju, so sporočili iz PU Kranj. Moped so mu zasegli, na kraj pa poklicali starša.

Z zbiranjem obvestil so policisti prišli tudi do podatka o drugem vozniku mopeda, ki je bil prav tako mladoleten in so ga kranjski policisti izsledili na domu. Oba mladoletna kršitelja bodo policisti z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.

moped mladoletnika policija

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
travc
10. 02. 2026 11.46
Za take akrobacije moraš res zgodaj začeti.
Odgovori
0 0
punkracij
10. 02. 2026 11.46
Cirkusantska vožnja motornega kolesa ni za na cesto,prav je.da se naredi red.je pa tudi res.da so morda celo nevarnejši tisti.ki se vozijo do 25 km na uro.
Odgovori
+1
1 0
