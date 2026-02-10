Mladoletnik se je bahal pred policisti: vozil po zadnjem kolesu, stal

V postopku z mladoletnikom so policisti ugotovili, da je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja neregistriran, tehnično nepopoln in predelan moped. Med vožnjo je moped vozil še po zadnjem kolesu, izpuščal krmilo, stal na motorju, vozil po napačni strani ceste in po površini, kjer to ni dovoljeno. Poleg vsega tudi ni upošteval znakov policistov iz službenega vozila (modra utripalka in zvočni signal), saj se ni ustavil, temveč peljal naprej in je bil izsleden šele v nadaljevanju, so sporočili iz PU Kranj. Moped so mu zasegli, na kraj pa poklicali starša.

Z zbiranjem obvestil so policisti prišli tudi do podatka o drugem vozniku mopeda, ki je bil prav tako mladoleten in so ga kranjski policisti izsledili na domu. Oba mladoletna kršitelja bodo policisti z obdolžilnim predlogom predlagali v nadaljnji postopek k pristojnemu okrajnemu sodišču.