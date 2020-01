Mladoletnik skušal ubežati policistom

Škofjeloški policisti so včeraj v Poljanski dolini sledili vozniku osebnega avtomobila, ki je, namesto da bi na znake policistov ustavil, zbežal. Ko jim ga je uspelo ustaviti so ugotovili, da gre za mladoletnika, ki je brez vozniškega dovoljenja vozil neregistriran avtomobil, na katerem so bile nameščene tudi druge registrske tablice. Kot so sporočili s PU Kranj, so policisti mladoletnika izločili iz prometa, proti njemu pa vodijo predkazenski postopek.