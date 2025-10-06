Mlajši fant naj bi v Celju udaril 82-letnika, ki je po poškodbah umrl

V soboto so celjske policiste iz Regijskega centra za obveščanje obvestili o poškodovanju starejšega moškega na Savinjskem nabrežju v Celju.

"Mlajša fanta, eden je vozil e-skiro, in dekle svetlo rjavih dolgih las so na Savinjskem nabrežju v bližini naslova Muzejski trg 1a okoli 20.30 srečali starejšega moškega. Po dozdajšnjih podatkih je eden od fantov moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl," so sporočili s Policije.