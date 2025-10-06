Mlajši fant naj bi v Celju udaril 82-letnika, ki je po poškodbah umrl

V soboto so celjske policiste iz Regijskega centra za obveščanje obvestili o poškodovanju starejšega moškega na Savinjskem nabrežju v Celju.
"Mlajša fanta, eden je vozil e-skiro, in dekle svetlo rjavih dolgih las so na Savinjskem nabrežju v bližini naslova Muzejski trg 1a okoli 20.30 srečali starejšega moškega. Po dozdajšnjih podatkih je eden od fantov moškega udaril, tako da je ta padel, z glavo udaril ob tla in obležal. Poškodovanega 82-letnega moškega so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer je ponoči umrl," so sporočili s Policije.
- FOTO: Bralec
Na podlagi podatkov občana, ki je dogajanje videl, celjski policisti pozivajo mlajša fanta in dekle, da se zaradi razjasnitve vseh okoliščin oglasijo na Policijski postaji Celje. "Prav tako pozivamo vse očividce oziroma vse, ki o dejanju karkoli vedo, da pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00," so sporočili policisti.