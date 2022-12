Mladoletnik v Dolah s pirotehniko razburil sosede, vnel se je prepir

Udeleženci so v prepiru še pred prihodom policistov s snežnim kolom razbili okna na prikolici za kampiranje, nato je enemu izmed akterjev v glavo priletel kamen. Storilec naj bi imel ob sebi tudi sekiro, a so mu jo odvzeli.

S policijske uprave Novo mesto sporočajo, da so metliški policisti v petek ob posredovanju v Dolah naleteli na hujši prepir. Na teren so se podali zaradi več prejetih prijav glede uporabe nedovoljene pirotehnike in kršitve javnega reda in miru. Ob prihode v Dole pa se je na kraju dogodka že razvnel prepir med mladoletnikom in sosedi, ki jih je močno razburilo pokanje iz njegove plinske pištole.

Udeleženci so v prepiru še pred prihodom policistov s snežnim kolom razbili okna na prikolici za kampiranje, nato je enemu izmed akterjev v glavo priletel kamen. Storilec naj bi imel ob sebi tudi sekiro, a so mu jo odvzeli. Policisti so kasneje vse akterje pomirili s pogovorom.

Zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in lahke telesne poškodbe bodo ovadili dve osebi, zaradi kršitve javnega reda in miru pa uvedli postopek o prekršku zoper dva polnoletna in enega mladoletnika.