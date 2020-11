Mladoletnik v vrat zabodel 39-letnika

V petek zvečer so zaradi pretepa poklicali dolenjske policiste iz naselja v Dobruški vasi. Na kraj dejanja je takoj odšlo več policijskih patrulj. Policisti so ugotovili, da je pet osumljencev (dva mladoletnika, 24-letnik, 30-letnik in 36-letnik) prišlo na dvorišče bivališča, kjer se je nahajal 39-letni oškodovanec.

Spori med njimi naj bi trajali dlje časa, peterica pa je oškodovanca tudi fizično napadla. Ko je 39-letnik zaradi udarcev obležal na tleh, ga je mladoletnik zabodel v predel vratu z neznanim ostrim predmetom, so zapisali na PU Novo mesto. Poškodovanega moškega so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, po podatkih zdravstvenega osebja je bil v smrtni nevarnosti.

Kriminalisti so pet osumljencev pridržali ter nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj poskusa uboja in nasilništva.