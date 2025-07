Mladoletnik vozil neregistriran avto, nato peš bežal pred policisti

Policisti Policijske postaje Rače so včeraj, nekaj minut po 21. uri, v naselju Rače ustavljali osebni avtomobil brez nameščenih registrskih tablic, so sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor. Ko je voznik to opazil, je vozilo ustavil ga zapustil vozilo in pričel bežati. Ker pozivov policistov ni upošteval, sta stekla za njim in ga dohitela. Med policijskim postopkom sta ugotovila, da je za volanom sedel mladoletnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, pa tudi da vozilo ni registrirano.

Policisti so o zaznanih kršitvah obvestili starše mladoletnika. Zoper njega pa bodo na Okrajno sodišče v Mariboru podali tudi obdolžilni predlog zaradi kršitev določil Zakona o voznikih, Zakona o motornih vozilih ter zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru, še pojasnjujejo na mariborski policijski upravi.