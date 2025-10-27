Mladoletnik z ukradenim skuterjem v jeklenico, drugi pred policisti bežal peš

Policisti so v nedeljo ob 13.45 med Jagodjem in Malijo vozili za skuterjem, ki ni ustavljal na njihove znake za zaustavitev. Voznik je skuter kasneje ob cesti zapustil in pobegnil peš, a so ga policisti uspeli izslediti in prijeti.

Med postopkom je bil podan sum, da je vozilo predelano in vidno tehnično neizpravno, zato so ga zasegli. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, bodo vozilo odpeljali na tehnični pregled, da se preveri, ali je bilo predelano tako, da je presegalo največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v predpisih o homologaciji za to kategorijo vozila. Policija je obvestila tudi starše 16-letnega voznika, ki so prišli na kraj.

Voznik pri vožnji ni upošteval znakov zaustavitve, vozil je brez nameščene registrske tablice, v cestnem prometu je uporabljal vozilo, ki ni bilo tehnično brezhibno, prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo tega vozila. Ob ustavitvi tudi ni upošteval na kraju odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe.