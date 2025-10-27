Svetli način
Črna kronika

Mladoletnik z ukradenim skuterjem v jeklenico, drugi pred policisti bežal peš

Koper, 27. 10. 2025 11.28 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
M.P.
Komentarji
8

Koprski policisti so v nedeljo obravnavali dva mladoletnika, ki sta s skuterjem bežala pred policisti. V prvem primeru so policisti ustavljali 16-letnega voznika, ki pa je njihove znake ignoriral, kasneje pa je ob cesti zapustil skuter in pobegnil peš, v drugem pa je 17-letnik kljub znakom policistov nadaljeval z vožnjo, ob tem spregledal jeklenico in padel z motorjem.

Policisti so v nedeljo ob 13.45 med Jagodjem in Malijo vozili za skuterjem, ki ni ustavljal na njihove znake za zaustavitev. Voznik je skuter kasneje ob cesti zapustil in pobegnil peš, a so ga policisti uspeli izslediti in prijeti.

Med postopkom je bil podan sum, da je vozilo predelano in vidno tehnično neizpravno, zato so ga zasegli. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, bodo vozilo odpeljali na tehnični pregled, da se preveri, ali je bilo predelano tako, da je presegalo največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v predpisih o homologaciji za to kategorijo vozila. Policija je obvestila tudi starše 16-letnega voznika, ki so prišli na kraj.

Voznik pri vožnji ni upošteval znakov zaustavitve, vozil je brez nameščene registrske tablice, v cestnem prometu je uporabljal vozilo, ki ni bilo tehnično brezhibno, prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo tega vozila. Ob ustavitvi tudi ni upošteval na kraju odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe.

Policija splošna
Policija splošna FOTO: Luka Kotnik

V Izoli so medtem ob polnoči ustavljali 17-letnega voznika skuterja, ki prav tako na znake policistov ni ustavil in je peljal naprej. Med vožnjo je spregledal jeklenico, s katero je bilo zaprto parkirišče, in je padel z motorjem. Po padcu je odločno odklonil zdravniško pomoč.

Tudi tu so policisti posumili, da je vozilo predelano in presega konstrukcijsko hitrost, zato so ga zasegli. Z ogledom pa so ob tem ugotovili, da je vozilo beleženo kot ukradeno. Obvestili so tudi mamo mladoletnika, ki je prišla na kraj.

Vozniku sledi enotni obdolžilni predlog: "neprilagojena hitrost, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ni nakazal spremembe smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, neupoštevanje znakov policista, neregistrirano vozilo ...". Prav tako sledi kazenska ovadba.

policija skuter beg
KOMENTARJI (8)

Vselepo
27. 10. 2025 12.53
+4
SVOBODA v vsem svojem sijaju........
ODGOVORI
4 0
KR IS 2S
27. 10. 2025 12.51
-2
Pobec je padel samo zaradi policistov, ki so ga lovili na vidno predelanemu skuterju. Ali je vredno zaradi prekrška mladeniča poškodovati ali celo ubiti?
ODGOVORI
0 2
Ricinus
27. 10. 2025 12.55
+1
Poškodoval ali ubil bi se zaradi svoje objestnosti in ne zaradi policistov
ODGOVORI
1 0
Teleport
27. 10. 2025 12.56
Ustavil bi
ODGOVORI
0 0
DEBELA OLIVA
27. 10. 2025 12.49
+2
Tak odnos mladeničev , do policije je kratko malo grozljiv . Ne znam si predstavljat kaj bo z njimi ko odrastejo če so že sedaj taki prestopniki
ODGOVORI
3 1
flojdi
27. 10. 2025 12.37
-1
?si 16 in 17letniki sami kupijo te čudovite brzinske frajerske predelane frčalnike..mrbit?
ODGOVORI
1 2
flojdi
27. 10. 2025 12.49
-1
.aja.se moram popravit.lahko da so takeli mladoletniki koncali o.š. in sli Delat.in si za prvo placilo za Delo Sami Kupili to frajerijo..pa tko
ODGOVORI
0 1
