Mladoletnik z ukradenim skuterjem v jeklenico, drugi pred policisti bežal peš

Policisti so v nedeljo ob 13.45 med Jagodjem in Malijo vozili za skuterjem, ki ni ustavljal na njihove znake za zaustavitev. Voznik je skuter kasneje ob cesti zapustil in pobegnil peš, a so ga policisti uspeli izslediti in prijeti.
Med postopkom je bil podan sum, da je vozilo predelano in vidno tehnično neizpravno, zato so ga zasegli. Kot so sporočili s Policijske uprave Koper, bodo vozilo odpeljali na tehnični pregled, da se preveri, ali je bilo predelano tako, da je presegalo največjo konstrukcijsko določeno hitrost, določeno v predpisih o homologaciji za to kategorijo vozila. Policija je obvestila tudi starše 16-letnega voznika, ki so prišli na kraj.
Voznik pri vožnji ni upošteval znakov zaustavitve, vozil je brez nameščene registrske tablice, v cestnem prometu je uporabljal vozilo, ki ni bilo tehnično brezhibno, prav tako ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja za vožnjo tega vozila. Ob ustavitvi tudi ni upošteval na kraju odrejenega zakonitega ukrepa ali odredbe uradne osebe.
V Izoli so medtem ob polnoči ustavljali 17-letnega voznika skuterja, ki prav tako na znake policistov ni ustavil in je peljal naprej. Med vožnjo je spregledal jeklenico, s katero je bilo zaprto parkirišče, in je padel z motorjem. Po padcu je odločno odklonil zdravniško pomoč.
Tudi tu so policisti posumili, da je vozilo predelano in presega konstrukcijsko hitrost, zato so ga zasegli. Z ogledom pa so ob tem ugotovili, da je vozilo beleženo kot ukradeno. Obvestili so tudi mamo mladoletnika, ki je prišla na kraj.
Vozniku sledi enotni obdolžilni predlog: "neprilagojena hitrost, vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ni nakazal spremembe smeri, neupoštevanje prometne signalizacije, neupoštevanje znakov policista, neregistrirano vozilo ...". Prav tako sledi kazenska ovadba.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.