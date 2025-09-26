Svetli način
Črna kronika

Mladoletnika naj bi v gostinskem lokalu poškodoval z nožem, storilca še vedno iščejo

Idrija / Nova Gorica, 26. 09. 2025 15.05 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
V pretepu, ki se je zgodil v gostinskem lokalu v središču Idrije, naj bi bil poškodovan mladoletnik. Osumljenec, ki ga Policija še vedno išče, naj bi fanta napadel in med prerivanjem porezal z nožem. Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci, poškodbe niso bile življenjsko ogrožujoče.

Minuli konec tedna se je na območju Idrije steplo več mlajših oseb, pri tem pa je neznanec z nevarnim predmetom poškodoval mlajšega domačina.

Preberi še Pretep med mladimi, z nevarnim predmetom poškodovana ena oseba

Po informacijah Primorskih novic naj bi se pretep zgodil v gostinskem lokalu v središču mesta, neznanec, ki ga policisti še vedno iščejo, pa naj bi fanta – šlo naj bi za mladoletnika – napadel med prerivanjem in porezal z nožem.

S Policijske uprave (PU) Nova Gorica so sicer sporočili, da sta po dejanju dva neznana udeleženca spora (omenjeni časnik poroča, da naj bi bila menda tuje narodnosti), prizorišče zapustila. Idrijski policisti nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil o vseh okoliščinah dogodka in aktivnosti za izsleditev osumljencev.

Poškodovanemu so na kraju pomagali reševalci Nujne medicinske pomoči ZD Idrija, poškodbe niso bile življenjsko ogrožujoče. V fizičnem obračunu sta bila sicer poškodovana še dva mlajša udeleženca. Po informacijah spletnega portala Idrija.com sta mlajša domačina, oba polnoletna, sama poiskala pomoč na urgenci idrijskega zdravstvenega doma.

