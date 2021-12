Mladoletnika ob smučišču zadela blazina

Včeraj so policisti obravnavali tri smučarske nesreče in en dogodek. V vseh treh primerih nesreč gre za samoudeležbo in padce med smučanjem. V dogodku je sprehajalca ob smučišču zadela blazina, s katero so se domnevno spuščale tri uporabnice. Po dogodku so s kraja odšle. Mladoletnik se je po podatkih Policije lažje poškodoval, so sporočili s PU Kranj.

Na območju Hruškega vrha pa so gorski reševalci in helikopter Slovenske vojske včeraj rešili obnemoglega turnega smučarja. Poškodovan k sreči ni bil.