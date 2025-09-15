Svetli način
Črna kronika

Mladoletnika obračunala s fantom, policisti zasegli tudi boksar

Novo mesto / Krško, 15. 09. 2025 11.17 | Posodobljeno pred 6 minutami

Dolenjski policisti so izsledili skupino mladostnikov, ki se je na novomeški avtobusni postaji spravljala na občane. Enemu so zasegli teleskopsko palico, drugemu pa boksar. V Krškem pa sta mladoletnik in otrok napadla fanta, nakar je skupina pobegnila. Tudi njih so policisti našli, zaradi nasilništva bodo obvestili državno tožilstvo in center za socialno delo.

Slika je simbolična. FOTO: Shutterstock

Dolenjske policiste so v petek, 12. septembra, okoli 19. ure obvestili, da se v okolici novomeške avtobusne postaje skupina mladostnikov agresivno vede do občanov.

Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili, da je eden od mladih verbalno napadel občana, pri čemer je posredoval drug mladenič iz skupine, napadeni občan pa se je umaknil. Skupina je nato odšla naprej, a so jih policisti izsledili. Pri varnostnem pregledu so enemu zasegli teleskopsko palico, enemu pa boksar.

Policisti bodo dvema mladostnikoma izdali plačilni nalog za kršitev Zakona o javnem redu in miru, zoper dva pa bodo uvedli prekrškovni postopke zaradi kršitev Zakona o orožju.

Mladoletni nasilneži v Krškem

V soboto (13. septembra) pa je policiste okoli 15.30 poklical mladoletnik in jih obvestil, da so ga napadli v Krškem. Po opravljenem razgovoru z oškodovancem so policisti ugotovili, da je do njega pristopila skupina oseb in ga obkrožila. Pri tem ga je eden z roko udaril v obraz, drugi v hrbet, nakar so vsi pobegnili. Tudi to skupino so policisti izsledili in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dejanja osumljena mladoletnik iz okolice Brežic in otrok iz okolice Krškega.

O dejanju bodo s kazensko ovadbo za kaznivo dejanja nasilništva obvestili pristojno državno tožilstvo in s poročilom Center za socialno delo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.

