Mladoletnika obračunala s fantom, policisti zasegli tudi boksar

Dolenjske policiste so v petek, 12. septembra, okoli 19. ure obvestili, da se v okolici novomeške avtobusne postaje skupina mladostnikov agresivno vede do občanov.

Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili, da je eden od mladih verbalno napadel občana, pri čemer je posredoval drug mladenič iz skupine, napadeni občan pa se je umaknil. Skupina je nato odšla naprej, a so jih policisti izsledili. Pri varnostnem pregledu so enemu zasegli teleskopsko palico, enemu pa boksar.

Policisti bodo dvema mladostnikoma izdali plačilni nalog za kršitev Zakona o javnem redu in miru, zoper dva pa bodo uvedli prekrškovni postopke zaradi kršitev Zakona o orožju.