Mladoletnika obračunala s fantom, policisti zasegli tudi boksar

Dolenjske policiste so v petek, 12. septembra, okoli 19. ure obvestili, da se v okolici novomeške avtobusne postaje skupina mladostnikov agresivno vede do občanov.
Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili, da je eden od mladih verbalno napadel občana, pri čemer je posredoval drug mladenič iz skupine, napadeni občan pa se je umaknil. Skupina je nato odšla naprej, a so jih policisti izsledili. Pri varnostnem pregledu so enemu zasegli teleskopsko palico, enemu pa boksar.
Policisti bodo dvema mladostnikoma izdali plačilni nalog za kršitev Zakona o javnem redu in miru, zoper dva pa bodo uvedli prekrškovni postopke zaradi kršitev Zakona o orožju.
Mladoletni nasilneži v Krškem
V soboto (13. septembra) pa je policiste okoli 15.30 poklical mladoletnik in jih obvestil, da so ga napadli v Krškem. Po opravljenem razgovoru z oškodovancem so policisti ugotovili, da je do njega pristopila skupina oseb in ga obkrožila. Pri tem ga je eden z roko udaril v obraz, drugi v hrbet, nakar so vsi pobegnili. Tudi to skupino so policisti izsledili in z zbiranjem obvestil ugotovili, da sta dejanja osumljena mladoletnik iz okolice Brežic in otrok iz okolice Krškega.
O dejanju bodo s kazensko ovadbo za kaznivo dejanja nasilništva obvestili pristojno državno tožilstvo in s poročilom Center za socialno delo, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto.