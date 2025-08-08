Mladoletnika porinili s kolesa, mu pomagali vstati, vmes pa ga okradli

Šentjernejski policisti so bili včeraj nekaj pred 19. uro obveščeni, da so v Dobravi pri Škocjanu neznanci mladoletniku ukradli mobilni telefon.
Takoj so pričeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.
Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je oškodovanec peljal s kolesom mimo skupine mlajših oseb. Eden od njih naj bi ga porinil, da je padel, potem pa naj bi mu pomagali, da je vstal. Oškodovanec je ugotovil, da mu je v tem času nekdo ukradel mobilni telefon in slušalke.
Policisti so na območju Dobruške vasi četverico izsledili. Ugotovili so identiteto dveh mladoletnikov, mladoletnice in 23-letnika, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Prav tako so ugotovili, kje so odvrgli ukraden telefon, ga zasegli in vrnili oškodovancu. Nadaljujejo pa s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.
