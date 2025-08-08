Svetli način
Črna kronika

Mladoletnika porinili s kolesa, mu pomagali vstati, vmes pa ga okradli

Dobrava pri Škocjanu / Šentjernej, 08. 08. 2025 11.13

Skupina mladih je v Dobravi pri Škocju okradla mladoletnika. Ko se je s kolesom peljal mimo, naj bi ga eden od njih porinil, da je padel. Pomagali so mu vstati, medtem pa mu izmaknili mobitel in slušalke. Policisti so četverico – dva mladoletnika, mladoletno dekle in 23-letnika – že izsledili. Našli so tudi ukradeni telefon in ga vrnili fantu.

Mladoletnika so porinili s kolesa, mu pomagali vstati, vmes pa mu ukradli mobilni telefon in slušalke. (Fotografija je simbolična)
Mladoletnika so porinili s kolesa, mu pomagali vstati, vmes pa mu ukradli mobilni telefon in slušalke. (Fotografija je simbolična) FOTO: Shutterstock

Šentjernejski policisti so bili včeraj nekaj pred 19. uro obveščeni, da so v Dobravi pri Škocjanu neznanci mladoletniku ukradli mobilni telefon.

Takoj so pričeli s preiskavo in aktivnostmi za izsleditev storilca.

Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih se je oškodovanec peljal s kolesom mimo skupine mlajših oseb. Eden od njih naj bi ga porinil, da je padel, potem pa naj bi mu pomagali, da je vstal. Oškodovanec je ugotovil, da mu je v tem času nekdo ukradel mobilni telefon in slušalke.

Policisti so na območju Dobruške vasi četverico izsledili. Ugotovili so identiteto dveh mladoletnikov, mladoletnice in 23-letnika, so sporočili s Policijske uprave (PU) Novo mesto. Prav tako so ugotovili, kje so odvrgli ukraden telefon, ga zasegli in vrnili oškodovancu. Nadaljujejo pa s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

kraja mladi PU Novo mesto mobilni telefon Policija
rogla
08. 08. 2025 12.11
Kdo bo že enkrat tem barabam pristrigel peruti in jih nehal zalagati z davkoplačevalskim denarjem! Ukiniti jim ugodnosti in jih nagnat delat!
blue3dragon
08. 08. 2025 12.06
+1
Dobruška vas, ponovno? Kdo že tam živi na tuji zemlji?
nemski_ovcar
08. 08. 2025 12.01
Spet !!!!!!
enaleteca
08. 08. 2025 12.01
+1
Ah, Pokljukarjevi varovanci so še kar naprej zelo aktivni ...
SAKOSAKO
08. 08. 2025 12.00
Spet naši "Slovenci" na delu!!!
ODGOVORI
