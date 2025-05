Mladoletnika povozila 51-letnika, ki je padel iz prtljažnika

Primorski policisti so včeraj popoldne prejeli obvestilo očividke o povoženem potniku. V Štanjelu naj bi iz prtljažnega dela vozila padel potnik, katerega je voznik povozil. Ta je s sopotniki poškodovanega zatem pobral, naložil v vozilo ter odpeljal.

Prijaviteljica je povedala, da naj bi bile vse osebe v vozilu očitno pod vplivom alkohola. Policisti so avtomobil izsledili v Kazljah. "V vozilu je bil poškodovani 51-letnik, vendar so bile njegove poškodbe po prvih podatkih lažje, na kraj so bili poklicani reševalci," so sporočili s policije.

Vozilo je ob izsleditvi peljal 15-letnik brez vozniškega dovoljenja, med prometno nesrečo pa je vozila 17-letnica iz okolice Sežane, ki je imela v krvi 0,33 mg/l alkohola, pozitivna pa je bila tudi na marihuano in kokain. Pri 15-letniku je preizkus alkoholiziranosti pokazal rezultat 0,04 mg/l, hitri test za droge je bil pozitiven na marihuano.

Policisti so o kršitvah obvestili starše mladoletnikov, zasegli vozilo ter obema odredili strokovni pregled. 17-letnico bodo kazensko ovadili.