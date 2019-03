Mladoletnika ropala, se nasilno obnašala in grozila vrstnikom

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v času od januarja do marca 2019 obravnavali več oblik kaznivih ravnanj medvrstniškega nasilja.

Kot so sporočili s PU Ljubljana, so z operativnim delom na terenu, zbiranjem obvestil od oškodovancev in očividcev, s postopki prepoznave po fotografijah ipd. ugotovili, da sta mladoletni osebi iz okolice Ivančne Gorice izvršili dve kaznivi dejanji ropa, eno kaznivo dejanje nasilništva in eno kaznivo dejanje grožnje.

V vseh primerih so bili oškodovanci mladoletniki, kazniva dejanja pa so bila izvršena z uporabo grožnje in fizične sile. Policisti so jima odvzeli prostost in odredili pridržanje. Naslednji dan sta bila mladoletna osumljenca s kazensko ovadbo za zgoraj navedena kazniva dejanja privedana na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku. Za enega je bil odrejen hišni pripor, drugi osumljenec pa je bil izpuščen, so še sporočili s PU Ljubljane.