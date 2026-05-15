Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Mladoletnika zaradi uporabe 'vejpa' potrebovala zdravniško pomoč

Nova Gorica, 15. 05. 2026 14.44 pred 38 minutami 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Vejpanje

Dve mladoletni osebi na Goriškem sta zaradi uporabe elektronskih cigaret, ki bi lahko vsebovale THC, potrebovali zdravniško pomoč. Policija je v okviru preiskave napravi za kajenje oz. 'vejpa' zasegla in ju poslala na analizo.

Novogoriški policisti so v sredo obravnavali sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog. Elektronski cigareti, ki sta ju uporabljali dve mladoletni osebi, bi lahko vsebovali THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.

Mladoletnikoma so pomoč nudili reševalci ZD Nova Gorica, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala.

Novogoriška policija je sicer v preteklem mesecu zasegla več sto elektronskih cigaret ('vejp'). V okviru hišne preiskave so pri osumljencu našli večjo količino elektronskih naprav za uparjanje (541 kosov), za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC.

Resni zapleti

Policisti ob tem opozarjajo na nevarnost uporabe tovrstnih elektronskih cigaret neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Na trgu se namreč pojavljajo izdelki, ki lahko vsebujejo psihoaktivne ali druge zdravju škodljive snovi, pri čemer uporabniki pogosto niso seznanjeni z njihovo dejansko vsebino.

Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem ter druge akutne reakcije organizma.

Policija občane poziva, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

goriška policija

Smrtna nesreča v Ljubljani: mestni avtobus naj bi povozil dekle

Celjski policist rešil življenje vozniku

Vizita.si Slovenija prepoveduje arome v e-cigaretah: Kaj to pomeni za zdravje mladih?
Cekin.si Toliko boste plačali, če vas z e-cigareto dobijo v zaprtem prostoru
24ur.com V hišni preiskavi zasegli več snovi prepovedanih drog, osumljenec priprt
24ur.com Prijavila vlom v lokal, nato si je postregla s pijačo in cigaretami
24ur.com Po usodnem ognju v domu upokojencev pregled požarnih protokolov v domovih
24ur.com Učenci množično posegajo po elektronskih cigaretah, zalotili celo osemletnika
24ur.com Hišne preiskave s področja prepovedanih drog: šestim odvzeli prostost
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rogla
15. 05. 2026 15.22
Starši, kje ste?!
Odgovori
0 0
Chrome
15. 05. 2026 15.06
Otroci niso več kar so bili, novo leto tam okoli 2005 sem prvič prejel 5x shot, jaz se tistega novega leta ne spomnim 🤣. Vem samo da niti pod razno nebi iskal pomoči, ker potem bi me šele zadelo 😂.
Odgovori
+0
2 2
a res1
15. 05. 2026 14.58
In vi bi legalitirali drogo? Kaj piše v članku...
Odgovori
+1
5 4
OmniLiberalec42
15. 05. 2026 15.11
Bi jo ja, in če bi jo bi jo tile mladoletniki veliko težje dobili.
Odgovori
+0
2 2
bb5a
15. 05. 2026 14.56
Kje sta to kupla, vprašam za prjatla pa to....
Odgovori
+3
6 3
bibaleze
Portal
Takšen otroški rojstni dan lahko pripravi le ona
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Couvadov sindrom: ko moški izraža znake nosečnosti
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Bratska vez: Ljubezen, rivalstvo in vse vmes
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
Konec dolge ljubezni po 24 letih, sledi deljeno skrbništvo
zadovoljna
Portal
Kralja ni opazil nihče, vsi so gledali le njo
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Srbska lepotica po ločitvi že v objemu novega partnerja
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Kate Middleton v Italiji prekršila protokol
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
Je Karlo res zaročil lepo Slovenko?
vizita
Portal
Pri 28 letih so mu diagnosticirali raka, glavni simptom pa je bil nepričakovan
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Kaj se zgodi z vašim telesom, če vsak dan pijete mleko?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Magnezij in kreatin v obdobju menopavze: ali res pomagata?
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
Zgodba mlade mamice, ki je uspešno premagala raka
cekin
Portal
Koliko vam ostane od plače? Primerjava plač - 1.000, 1.500 in 2.500 evrov
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Tiha ovira v karieri: zakaj vas pomanjkanje samozavesti lahko stane napredovanja
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Kam smo Slovenci 'spravili' kar 7,8 milijarde evrov?
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
moskisvet
Portal
Lokacije, kjer vas bo Dars 'lovil', če boste prehitri
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Če tega ne odstranite pravočasno, lahko trajno poškodujete lak avtomobila
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Srbska izbranka Jana Oblaka v oprijeti črni obleki ukradla vso pozornost
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
Ste res trezni? Alkohol v telesu ostane dlje, kot si mislite
dominvrt
Portal
Prikupen družinski kuža, ki osvaja srca po vsem svetu
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Pregovorno mokra Zofka prinaša padavine in kakšno nevihto
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Škripajoča vrata ali slabo zapiranje? Preprosti triki za hitro popravilo
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
Delovna akcija razkrila: zakaj nova okna lahko uničijo vaš dom
okusno
Portal
Koliko cvetov potrebujemo za popoln bezgov sirup? Razmerje, ki zagotavlja uspeh
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Kremna sladica iz pekača, pri kateri en kos nikoli ni dovolj
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
voyo
Portal
Jagenjčki in levi
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Michael Jackson pred sodiščem
Michael Jackson pred sodiščem
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713