Mladoletnika zaradi uporabe 'vejpa' potrebovala zdravniško pomoč

Novogoriški policisti so v sredo obravnavali sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog. Elektronski cigareti, ki sta ju uporabljali dve mladoletni osebi, bi lahko vsebovali THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.
Mladoletnikoma so pomoč nudili reševalci ZD Nova Gorica, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala.
Novogoriška policija je sicer v preteklem mesecu zasegla več sto elektronskih cigaret ('vejp'). V okviru hišne preiskave so pri osumljencu našli večjo količino elektronskih naprav za uparjanje (541 kosov), za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC.
Resni zapleti
Policisti ob tem opozarjajo na nevarnost uporabe tovrstnih elektronskih cigaret neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Na trgu se namreč pojavljajo izdelki, ki lahko vsebujejo psihoaktivne ali druge zdravju škodljive snovi, pri čemer uporabniki pogosto niso seznanjeni z njihovo dejansko vsebino.
Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, kot so motnje zavesti, tesnoba, slabost, motnje srčnega ritma, težave z dihanjem ter druge akutne reakcije organizma.
Policija občane poziva, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov nemudoma obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.
