Mladoletnika zaradi uporabe 'vejpa' potrebovala zdravniško pomoč

Novogoriški policisti so v sredo obravnavali sum kaznivega dejanja omogočanja uživanja prepovedanih drog. Elektronski cigareti, ki sta ju uporabljali dve mladoletni osebi, bi lahko vsebovali THC, psihoaktivno snov iz prepovedane droge konoplje.

Mladoletnikoma so pomoč nudili reševalci ZD Nova Gorica, zdravljenja v bolnišnici pa nista potrebovala.

Novogoriška policija je sicer v preteklem mesecu zasegla več sto elektronskih cigaret ('vejp'). V okviru hišne preiskave so pri osumljencu našli večjo količino elektronskih naprav za uparjanje (541 kosov), za katere je obstajal sum, da vsebujejo THC.