Mladoletniki napadli in pretepli moškega, domnevno šolskega hišnika

Dolenjski policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu več mlajših moških kršilo javni red in mir ter napadlo moškega. Ta je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč.

Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, ki so po napadu pobegnili. V širši okolici so izsledili štiri mladoletne osumljence in pri enem izmed njih našli prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijski postajo. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji.

Kot so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto, policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.