Mladoletniki napadli in pretepli moškega, domnevno šolskega hišnika

Dolenjski policisti so bili sinoči okoli 19.30 obveščeni, da naj bi na Ulici Slavka Gruma v Novem mestu več mlajših moških kršilo javni red in mir ter napadlo moškega. Ta je zaradi poškodb potreboval zdravniško pomoč.
Na kraj je bilo napotenih več policistov, ki so nemudoma pričeli izvajati aktivnosti za izsleditev storilcev, ki so po napadu pobegnili. V širši okolici so izsledili štiri mladoletne osumljence in pri enem izmed njih našli prepovedano drogo. Vsem so odvzeli prostost in jih privedli na policijski postajo. O ravnanju mladoletnikov so obvestili starše, ki so jih po zaključenem postopku prevzeli na policijski postaji.
Kot so za 24ur.com pojasnili na Policijski upravi (PU) Novo mesto, policisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivega dejanja nasilništva. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.
Da se je skupina mladih nasilnežev sinoči spravila na šolskega hišnika, in to kar pred Osnovno šolo Drska, medtem na spletu poroča Dolenjski list.
OŠ Drska je včeraj namreč gostila državno tekmovanje v hitrostnem sestavljanju sestavljank. Hišnik je nameraval zvečer okoli 19. ure ure stavbo zakleniti, ko je na šolskih hodnikih na električnem skiroju zalotil mladoletnika. Po opozorilu, naj se odstranijo (ni bil sam, pred šolo je bila po navedbah spletnega portala skupina še približno dvajsetih mladeničev), pa se jih nekaj spravilo nanj. Podrli so ga na tla in ga začeli pretepati.