Mladoletniki ukradli skuter, moški iz trgovine ukradel denar

V soboto v večernem času so do oškodovanca v Kosezah, pristopili trije osumljenci in mu zagrozili z uporabo sile, pri tem pa odtujili skuter znamke Baotian in se z njim s kraja odpeljali. Bili so stari okoli 17 let, dva sta imela temnejše lase, eden izmed njih pa svetle. Policisti še nadaljujejo z zbiranjem obvestil za izsleditev osumljencev in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.