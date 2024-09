Mladoletniki v Kopru divjali s skuterji, uničevali avtomate in kradli pijače

Tri mladoletnike, ki so jih zalotili pri kraji pijače, so policisti s telesno silo zadržali na kraju in jih kasneje predali staršem oz. skrbnikom. Policija v zvezi s tem dogodkom obravnava kaznivi dejanji poškodovanja tuje stvari in tatvine. Poškodovan je bil avtomat za napitke z uporabo pirotehnike in uporabo sile, v nadaljevanju pa so mladoletniki še ukradli pijačo iz avtomata.

Policisti so ugotovili, da je 13-letnik iz Kopra poškodoval vrata na dveh avtomatih za napitke, pri enem avtomatu pa so policisti pri tatvini pijače prijeli 15-letnika iz Kopra, 15-letnika iz okolice Kopra in 16-letnika iz Izole. Prav tako so policisti 14-letniku iz Kopra zasegli skuter brez registrske tablice z izrezano številko okvirja.

V soboto okoli 21. ure je OKC Koper prejel obvestilo o več osebah na skuterjih pri Bonifiki, ki mečejo pirotehnična sredstva mimoidočim pod noge. Prav tako so prejeli klic, da so poškodovali avtomat za napitke in da po parkirišču nori večje število voznikov skuterjev. Na kraj je bilo napotenih več patrulj.

Divjanje s predelanimi skuterji

V letošnjem letu je Policijska postaja Koper obravnavala 264 kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, kar je 30 odstotkov več kot leto prej. Letos poleti so ob tem prejeli tudi več klicev občanov, ki so poročali o divjanju s skuterji in vožnji po zadnjem kolesu. Zaradi tega je Policija opravila več poostrenih nadzorov. V zadnjem nadzoru, 31. avgusta, so zasegli dva mopeda, in sicer zaradi suma predelave in vožnje brez vozniškega dovoljenja.

Eno vozilo so izločili iz prometa, ker ni bilo tehnično izpravno. Zaseženi skuter je bil danes odpeljan na izredni tehnični pregled, na katerem so ugotovili, da je predelan in da presega največjo konstrukcijsko hitrost, ki je dovoljena za to vozilo. Njegova hitrost je znašala 86 km/h, kar pomeni, da je bila prekoračena za 61 km/h. Poleg tega so policisti izdali tri opozorila zaradi neuporabe varnostne čelade in vožnje po pločniku.

V celotnem letu so sicer policisti zasegli že 19 mopedov, ki so bili predelani.