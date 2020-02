Mladoletniki vlamljali v blagajne in avtomate

Mariborski policisti so pretekli torek pridržali mladoletnika, stara 16 in 17 let, z območja Maribora. Utemeljeno ju sumijo, da sta med 30. oktobrom in 26. decembrom lani vlomila v več avtomatov in prostostoječih blagajn na območju mesta Maribor, kar sta počela v sostorilstvu s še enim mladoletnikom.

"Tako so na območju Policijske postaje Maribor I izvršili vlom v blagajno recepcije hotela, vlomili v avtomat za tople napitke, iz katerega so odtujili denar ter dvakrat vlomili v avtomat s pijačami. Izvršili so tudi dve tatvini električnih skirojev iz preddverja enega izmed hotelov," je nekaj njihovih podvigov naštel predstavnik PU MariborMiran Šadl.

Policisti bodo zoper vse tri mladoletne storilce podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Skupno jih bodo ovadili zaradi suma storitve 13 kaznih dejanj.