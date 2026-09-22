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Črna kronika

Mladoletniki vozili predelane mopede, pri enem izmerili hitrost 95 km/h

Maribor, 22. 09. 2026 10.33 pred 1 uro 1 min branja 5

Avtor:
M.S.
Zaseženi mopedi

Mariborski policisti so izvedli poostren nadzor nad vozniki mopedov. Štirje mladoletniki, ki so jih obravnavali, so vozili predelane mopede, največja izmerjena hitrost enega od njih pa je na tehničnem pregledu znašala kar 95 kilometrov na uro.

Mladoletniki so vozili mopede, katerih predpisana konstrukcijsko določena hitrost je 25 km/h. Zaradi suma, da so predelani, so policisti za vse štiri odredili tehnični pregled. Tam so njihove sume potrdili.

Pri enem mopedu so izmerili najvišjo hitrost 95 km/h, pri drugem 80, pri tretjem 53 in pri četrtem 52 km/h.

Policisti so vse mopede zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. "Policisti so v obdolžilnih predlogih okrajnemu sodišču predlagali, da se mladoletnikom mopedi odvzamejo, saj tako predelani mopedi v cestnem prometu predstavljajo neposredno nevarnost za voznika mopeda samega in ostale udeležence v prometu," so pojasnili na PU Maribor.

Ob tem znova pozivajo mlade voznike, naj z nepremišljenimi predelavami vozil ne ogrožajo svojih življenj in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Starše oziroma zakonite zastopnike pa opozarjajo, naj bodo pozorni na vozila svojih otrok, saj s predelavami prevzemajo ne le tehnično in pravno odgovornost, temveč predvsem odgovornost za varnost in življenje svojih mladostnikov.

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KOMENTARJI5

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HitriKrtek
22. 09. 2026 11.32
Poglejte tudi električne skiroje prosim, na ulicah ljubljane je totalen absurd. Brez lučk v megli divjajo 50+ na uru po pločniku.. Saj ni problem da se pelje po kolesarski.. Problem je ko pridem iz stranske ulice do glavnega križišča, pogledam levo nikogar, desno nikogar, levo in vidiš kak se nažiga mimo tebe brez česarkoli v črno neopazni.. Osebno me ne moti hitrost, moti me totalno brez občutka, nezavedanje okolice in prometa. Pač to je enako tipa... za vsako ceno grem čez prehod za pešce če me zgazi ali ne...
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+1
1 0
HitriKrtek
22. 09. 2026 11.33
brez čelad, brez obzira...
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0 0
HitriKrtek
22. 09. 2026 11.34
Pa prosim poglejte si statistiko porasti nesreč udeležencev v prometu, skiroji so ena izmed najbolj pogostih poškod v prometu pri nas v UKC LJ...
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0 0
bandit1
22. 09. 2026 11.14
Počakajte malo pred časom ste pisali da tisti valji na tehničnem niso ustrezni. Dajte malo razčistit zadeve. Če gre policist za njim v službenem vozilu in na merilcu hitrosti kaže tako hitrost je OK, z odstopanjem, sedaj pa zopet valji. Nič nimam proti njim. Včasih so bili problem Mini moto, slišal si ga videl pa ne in zviz mimo.
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0 0
Dolgočasnež
22. 09. 2026 11.14
amaterji....min 100 so naši leteli včasih
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0 0
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