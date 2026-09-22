Mladoletniki vozili predelane mopede, pri enem izmerili hitrost 95 km/h

Mladoletniki so vozili mopede, katerih predpisana konstrukcijsko določena hitrost je 25 km/h. Zaradi suma, da so predelani, so policisti za vse štiri odredili tehnični pregled. Tam so njihove sume potrdili.

Pri enem mopedu so izmerili najvišjo hitrost 95 km/h, pri drugem 80, pri tretjem 53 in pri četrtem 52 km/h.

Policisti so vse mopede zasegli ter zoper mladoletnike podali obdolžilne predloge. "Policisti so v obdolžilnih predlogih okrajnemu sodišču predlagali, da se mladoletnikom mopedi odvzamejo, saj tako predelani mopedi v cestnem prometu predstavljajo neposredno nevarnost za voznika mopeda samega in ostale udeležence v prometu," so pojasnili na PU Maribor.

Ob tem znova pozivajo mlade voznike, naj z nepremišljenimi predelavami vozil ne ogrožajo svojih življenj in varnosti drugih udeležencev v cestnem prometu. Starše oziroma zakonite zastopnike pa opozarjajo, naj bodo pozorni na vozila svojih otrok, saj s predelavami prevzemajo ne le tehnično in pravno odgovornost, temveč predvsem odgovornost za varnost in življenje svojih mladostnikov.