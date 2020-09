V nesrečah poškodovanih več mladoletnikov, številni krivi sami

Mariborski policisti so v nedeljo popoldne obravnavali prometno nesrečo, ki jo je povzročil 14-letni voznik mopeda. Mladoletnik, ki je na zadnjem sedežu nedovoljeno prevažal 15-letnega sopotnika, se je okoli 15.10 v Plintovcu vključeval levo na regionalno cesto v smeri Gradiške. Pri tem ni upošteval prometnega znaka ustavi in je izsilil prednost 36-letnemu vozniku motornega kolesa, ki je pripeljal z njegove leve strani. Motorist je kljub zaviranju trčil v levi bočni del mopeda, nakar so vsi trije padli in obležali na vozišču. V prometni nesreči sta se oba mladoletnika hudo telesno poškodovala, oba so z reševalnim vozilom prepeljali v UKC Maribor. Motorist se ni poškodoval, je sporočil predstavnik PU Maribor Miran Šadl. Policisti bodo mladoletnega voznika mopeda kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu.



Danes v zgodnjih urah pa so policisti obravnavali še enega mladega voznika. 19-letnik je kljub prepovedi sedel za volan ter v Slovenski Bistrici zapeljal s ceste in končal v potoku. Nesreča se je zgodila zaradi neprilagojene hitrosti. V vozilu sta bila še dva sopotnika, na srečo so jo vsi odnesli brez poškodb. 19-letniku so policisti že 25. avgusta izrekli ukrep prepovedi vožnje, ki velja en mesec. Elektronski alkotest je pokazal, da je imel v organizmu 0,58 mg/l alkohola. Kot voznik začetnik bi moral biti popolnoma trezen. Poleg tega je imel na avtomobilu nameščene registrske tablice, ki pripadajo drugemu vozilu. Policisti ga bodo, zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarna vožnja v cestnem prometu, kazensko ovadili pristojnemu tožilstvu. Vozilo so mu zasegli, je o dogodku povedal Šadl.

Nesreče z mladoletniki tudi na Obali

Na kolesarski poti od Ankarana proti Serminu sta v petek ob 15. uri trčila kolesarja. Policisti so ugotovili, da je nesrečo povzročil 15-letni kolesar, ki je

trčil v 56-letnika. Oba sta bila lažje poškodovana. Zoper povzročitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog.

Pred avtokampom Jadranka v Izoli sta prav tako v petek ob 20.20 trčila osebni avtomobil in moped. Nesrečo je zaradi neupoštevanja pravil prednosti povzročil 37-letni voznik osebnega avtomobila, ki je izsilil prednost 16-letnemu vozniku skuterja, ki se je v nesreči lažje telesno poškodoval. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog. V soboto ob 13.30 pa je v Hrvatinih prišlo do prometne nesreče med 51-letno voznico osebnega avtomobila in 12-letnim otrokom, ki je vozil električni skiro. Prometno nesrečo je povzročil otrok, ki se je lažje poškodoval. Sledi hitri postopek za starša, je o dogajanju konec tedna sporočila predstavnica PU KoperAnita Leskovec.