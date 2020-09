Mladoletniku kombajn odtrgal obe roki

Nesreča se je zgodila v sredo, malo pred 22. uro, so sporočili s centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.

Poveljnik PGD Velika vas Primož Vozel je za spletni portal domzalec.sidejal, da naj bi se nesreča zgodila med žetjem koruze. Ko je 17-letnik ročno dajal koruzo v kombajn, mu je pri tem zagrabilo obe roki in ju potegnilo v stroj. Poškodovani je bil v času intervencije ves čas pri zavesti, so zapisali.

Gasilci PGD Velika vas in Moravče so fantu nudili prvo pomoč do prihoda nujne medicinske pomoči, razsvetljevali kraj dogodka in pomagali reševalcem pri prenosu do reševalnega vozila. Na kraju so poškodovanega oskrbeli reševalci nujne medicinske pomoči iz Domžal, nato pa so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.

Policisti vse okoliščine dogodka še preverjajo in bodo o vseh dejstvih obveščali pristojno državno tožilstvo.