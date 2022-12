Mladoletniku v rokah eksplodirala petarda

Vrhniške policiste so v nedeljo popoldan obvestili o mladoletniku, ki se je pri uporabi nedovoljene pirotehnike poškodoval. Po prvih zbranih podatkih mu je v enem od stanovanj v rokah eksplodirala petarda, pri tem pa se je lažje poškodoval. Policisti so ugotovili, da je mladoletnik nedovoljene petarde naročil prek spleta z vednostjo staršev. V postopku so policisti zasegli več pirotehničnih izdelkov, med njimi tudi doma izdelano petardo. Kot so sporočili s PU Ljubljana, policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in bodo izvedli ustrezne postopke.

Policisti vsako leto znova opozarjajo na nevarnosti uporabe pirotehničnih sredstev, z vidika varnosti, zdravja pa tudi vpliva na okolje in živali pa pirotehniko tudi odsvetujejo. Če med uporabo pirotehnike pride do poškodbe, so posledice lahko zelo hude in tudi trajne, opozarjajo. "Staršem svetujemo, da se o uporabi posvetujejo z otroki, jih opozorijo na nevarnosti in ne dovolijo, da bi otroci pirotehniko uporabljali sami," svetujejo.

Prav tako opozarjajo, da pirotehničnih izdelkov ne kupujete od preprodajalcev na tržnicah, ulicah ali družbenih omrežjih. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Prepovedana je tudi predelava ali lastna izdelava, saj je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni. Policisti tudi poudarjajo, da posest in uporaba petard vseh oblik in moči v Sloveniji nista dovoljeni.