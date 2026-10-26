Mladoletniku zasegli elektronske cigarete s konopljo

Mariborski kriminalisti so v petek na različnih območjih PU Maribor izvajali poostrene aktivnosti predvsem zaradi zaznanega pojava elektronskih cigaret, ki bi naj vsebovale psihoaktivne substance. Pri tem sta kriminalista v Mariboru zaznala, da je 19-letnik iz okolice Maribora mladoletniku iz Maribora neupravičeno, zaradi nadaljnje neupravičene prodaje ali prometa s prepovedanimi drogami, dal v promet 15 kosov elektronskih cigaret, ki so vsebovale prepovedano drogo konopljo.

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve omenjenega kaznivega dejanja je bila obema odvzeta prostost in odrejeno pridržanje, ki je bilo po opravljenih hišnih preiskavah in prenehanju razlogov tudi odpravljeno. Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.

Ob tem znova opozarjajo na nevarnosti rabe tovrstnih naprav, ki lahko vsebujejo različne, tudi prepovedane snovi, denimo THC, sintetične kanabinoide ali druge zdravju škodljive substance.

Tovrstnim primerom, v katere so vključeni mladoletniki, ki so zaradi starosti, razvojnih značilnosti in vpliva vrstniškega okolja posebej ranljiva skupina, posvečajo posebno pozornost. Zlasti mlade opozarjajo na nevarnosti rabe tovrstnih naprav še posebej, ko gre za "vape" neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Zunanja oblika in navedeni podatki na elektronski cigareti ne omogočajo zanesljive informacije o tem, kaj izdelek vsebuje. To je posebej problematično pri izdelkih neznanega izvora, kupljenih prek neformalnih kanalov, spleta, družbenih omrežij ali osebnih stikov. Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, poudarjajo.

Policija bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje prodaje ter razširjanja prepovedanih substanc, zlasti med mladimi, ter pri tem sodelovala z drugimi pristojnimi institucijami. Občane pozivajo, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.