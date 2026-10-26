Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Črna kronika

Mladoletniku zasegli elektronske cigarete s konopljo

Maribor , 26. 10. 2026 07.31 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
A.K.
Zasežen elektronski cigaret s konopljo

Kriminalisti v Mariboru opozarjajo na pojav elektronskih cigaret s psihoaktivnimi substancami. V poostreni akciji so tako odkrili 19-letnika, ki je mladoletniku prodal elektronske cigarete s konopljo. Oba so pridržali.

Mariborski kriminalisti so v petek na različnih območjih PU Maribor izvajali poostrene aktivnosti predvsem zaradi zaznanega pojava elektronskih cigaret, ki bi naj vsebovale psihoaktivne substance. Pri tem sta kriminalista v Mariboru zaznala, da je 19-letnik iz okolice Maribora mladoletniku iz Maribora neupravičeno, zaradi nadaljnje neupravičene prodaje ali prometa s prepovedanimi drogami, dal v promet 15 kosov elektronskih cigaret, ki so vsebovale prepovedano drogo konopljo.

Zasežen elektronski cigaret s konopljo
Zasežen elektronski cigaret s konopljo
FOTO: PU Maribor

Zaradi utemeljenih razlogov za sum storitve omenjenega kaznivega dejanja je bila obema odvzeta prostost in odrejeno pridržanje, ki je bilo po opravljenih hišnih preiskavah in prenehanju razlogov tudi odpravljeno. Trenutno nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo po vseh zbranih obvestilih na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru podali kazensko ovadbo.

Policisti opozarjajo na nevarnost rabe tovrstnih naprav

Ob tem znova opozarjajo na nevarnosti rabe tovrstnih naprav, ki lahko vsebujejo različne, tudi prepovedane snovi, denimo THC, sintetične kanabinoide ali druge zdravju škodljive substance.

Tovrstnim primerom, v katere so vključeni mladoletniki, ki so zaradi starosti, razvojnih značilnosti in vpliva vrstniškega okolja posebej ranljiva skupina, posvečajo posebno pozornost. Zlasti mlade opozarjajo na nevarnosti rabe tovrstnih naprav še posebej, ko gre za "vape" neznanega izvora ali nepreverjene sestave. Zunanja oblika in navedeni podatki na elektronski cigareti ne omogočajo zanesljive informacije o tem, kaj izdelek vsebuje. To je posebej problematično pri izdelkih neznanega izvora, kupljenih prek neformalnih kanalov, spleta, družbenih omrežij ali osebnih stikov. Uporaba takšnih izdelkov lahko pri posameznikih povzroči resne in nepredvidljive zdravstvene zaplete, poudarjajo. 

Policija bo tudi v prihodnje izvajala aktivnosti za odkrivanje in preprečevanje prodaje ter razširjanja prepovedanih substanc, zlasti med mladimi, ter pri tem sodelovala z drugimi pristojnimi institucijami. Občane pozivajo, da o morebitnih zaznanih primerih prodaje ali razširjanja sumljivih izdelkov obvestijo policiste najbližje policijske postaje oz. pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
policija maribor prepovedane droge elektronske cigarete mladoletniki

V trčenju z avtobusom v Ljubljani umrl 84-letni kolesar

24ur.com Dekleta večkrat posežejo po cigaretah, fantje po drugih tobačnih izdelkih
Bibaleze.si Elektronske cigarete uničujejo otroške možgane in srce
Vizita.si Elektronske cigarete: od čustvene opore do pasti zasvojenosti
Vizita.si Šokantna resnica o vejpanju: zakaj mladi plačujejo najvišjo ceno
Vizita.si Kaj se dogaja v pljučih ob uporabi tobaka in elektronskih cigaret
24ur.com Za mlade kadilce se obetajo velike spremembe
24ur.com Mladoletnemu dijaku povsod prodali prepovedane vejpe, nikotinske vrečke, cigarete
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Narcistični oče? Pet opozorilnih znakov, ki jih v odnosu ni dobro prezreti
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V šoli je bila tarča posmeha, danes je ena najbolj zaželenih manekenk
V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat
V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
Kate Middleton iskreno priznala, kako se počuti, odkar je sin odšel od doma
zadovoljna
Portal
Znana Slovenka pokazala novo frizuro in navdušila z blond barvo las
Dnevni horoskop: Ovne čaka nov začetek, dvojčki bodo razjasnili nesporazum
Dnevni horoskop: Ovne čaka nov začetek, dvojčki bodo razjasnili nesporazum
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Ko menstruacija prvič izostane: občutek, na katerega številne ženske niso pripravljene
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
Hlače, ki so postale najbolj nepričakovan hit jesen
vizita
Portal
Zdravniki pravijo, da je izbira pravega časa za spanje pomembnejša, kot si mislite
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Agresivni izbruhi pri bolnikih z demenco niso posledica zlobe, temveč simptom stiske
Povezava med procesirano hrano in tihimi poškodbami možganov
Povezava med procesirano hrano in tihimi poškodbami možganov
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
Kako zavestno dihanje povzroča spremenjena stanja zavesti
cekin
Portal
Namesto doma za starejše: v Sloveniji si starejši delijo hišo, vrt in stroške
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Zakaj nekateri Slovenci za isto delo v Zürichu zaslužijo več kot 90.000 evrov na leto?
Preveč izbire ni vedno prednost: kako vpliva na vašo denarnico?
Preveč izbire ni vedno prednost: kako vpliva na vašo denarnico?
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
Zaposleni prejeli nepričakovan bonus: direktor jim je razdelil 4 milijone evrov
moskisvet
Portal
To počnejo številni tik pred spanjem, posledice pa so lahko resne
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Je brnenje polnilnika normalno ali znak okvare?
Od alkohola in drog do izklesanega telesa: Pri 53 letih je videti povsem drugače
Od alkohola in drog do izklesanega telesa: Pri 53 letih je videti povsem drugače
Nekateri potrebujejo le malo, drugi želijo vse. Kam spadate vi?
Nekateri potrebujejo le malo, drugi želijo vse. Kam spadate vi?
dominvrt
Portal
Vse več družin spreminja navade za 1. november. Bi storili enako?
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Vrtnice pred zimo potrebujejo to opravilo: spomladi vam bodo hvaležne
Zaradi predsodkov in vraževerja v zavetiščih ostajajo najdlje
Zaradi predsodkov in vraževerja v zavetiščih ostajajo najdlje
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
Bo vaš pes kmalu živel 20 let? Znanstveniki razvijajo prva zdravila proti staranju psov
okusno
Portal
Vaše testenine nikoli več ne bodo enake, ko boste odkrili ta trik za kremasto omako
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Hitro kosilo med tednom: 5 jesenskih jedi, ki so na mizi v pol ure
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Sladko razvajanje med krompirjevimi počitnicami: 5 sladic, ki bodo navdušile otroke
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
Meso v ponvi spusti veliko tekočine? Verjetno delate to pogosto napako
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Krik
Krik
Zaton vitezov
Zaton vitezov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022