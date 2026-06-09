Mladoletniku zasegli moped, ki je dosegal bistveno višje hitrosti

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora zasledili mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da vozilo ni tehnično brezhibno.

"Vozil je moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je omejena na 25 km/h. Zaradi suma nedovoljene predelave je bil odrejen izredni tehnični pregled, ki je pokazal, da vozilo doseže hitrost kar 84,2 km/h," so zapisali na PU Maribor.

Takšna predelava ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila, so pojasnili na Policiji. Pri pregledu so ugotovili tudi druge tehnične nepravilnosti.

Moped so policisti zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.