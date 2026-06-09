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Črna kronika

Mladoletniku zasegli moped, ki je dosegal bistveno višje hitrosti

Morje, 09. 06. 2026 11.16 pred 47 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ne.M.
Predelan moped

Mariborski policisti so obravnavali mladoletnega voznika, ki je vozil tehnično neustrezen in predelan moped. Izredni tehnični pregled je potrdil nedovoljene posege, zaradi katerih je vozilo dosegalo bistveno višje hitrosti od predpisanih.

Policisti Postaje prometne policije Maribor so v soboto na območju naselja Morje v okolici Maribora zasledili mladoletnega voznika mopeda, pri katerem so posumili, da vozilo ni tehnično brezhibno.

"Vozil je moped, katerega konstrukcijsko določena hitrost je omejena na 25 km/h. Zaradi suma nedovoljene predelave je bil odrejen izredni tehnični pregled, ki je pokazal, da vozilo doseže hitrost kar 84,2 km/h," so zapisali na PU Maribor.

Takšna predelava ni dovoljena, saj pomeni poslabšanje varnostnih in okoljevarstvenih lastnosti vozila, so pojasnili na Policiji. Pri pregledu so ugotovili tudi druge tehnične nepravilnosti.

Moped so policisti zasegli, zaradi ugotovljenih kršitev bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

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KOMENTARJI3

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Port__CN
09. 06. 2026 12.15
Mulc je dal predelati mopet, sedaj pa terorizira okolico
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0 0
motorist_mb
09. 06. 2026 12.08
Butalci naredli 25km mopede za pet let ne rabiš na tehničnega,normalno da jih odprejo za to dobo.Zunaj lahko z B kat.voziš 125cm pri nas samo 50cm,se naj nadaljujem 😡
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+2
2 0
gengsta1234
09. 06. 2026 12.06
Kuk je takih za skiroje da ne govorim pa se ze vozijo 2 leti al pa vec ku gre vec kot 25km ku gres z beciklom te bo pa hitr ustavu policaj
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+1
1 0
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