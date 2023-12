Mladoletniku zasegli skoraj 2000 kosov pirotehničnih izdelkov

Policisti so včeraj na podlagi odredbe pristojnega sodišča opravili hišno preiskavo pri osumljencu. Najdeno pirotehniko so mu zasegli, zoper mladoletnika pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, in sicer zaradi kršitev določb Zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči), je prepovedana. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja.