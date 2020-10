Mladostnika brez maske grozila zdravstvenemu osebju

V torek okoli 13. ure so iz zdravstvene ustanove v Brežicah na pomoč poklicali policiste. 19-letnik, ki je bil pod vplivom alkohola, je namreč skušal brez zaščitne maske vstopiti v objekt, česar pa mu zaposleni niso dovolili. Začel je vpiti nanje, pomiril pa ga ni niti prihod policije, zato so mu možje v modrem odvzeli prostost in ga pospremili v prostore za pridržanje.

Okoli 23. ure se je podobna zgodba odvila v Metliki. 22-letnik je pred zdravstveno ustanovo vpil na zaposlene, jih žalil in jim grozil. Tako kot "junak" v Brežicah je tudi on bil pijan, maske pa ni nosil. In tudi on se ob prihodu policistov ni umiril, zato so ga odpeljali v prostore za pridržanje.

19-letniku bodo izdali plačilni nalog zaradi kršitev javnega reda in miru, 22-letnika pa čaka ovadba zaradi groženj. Zoper oba bodo zaradi nenošenja mask podali tudi prijavo zdravstvenemu inšpektoratu.