Mladostniki napolnili voziček in zbežali, ob tem pa še napadli varnostnika

Novomeške policiste so nekaj pred 21. uro poklicali na pomoč iz prodajalne v Novem mestu, kjer so neznanci ukradli več predmetov, napadli varnostnika in pobegnili. Policisti so nemudoma odšli na kraj in na širšem območju prodajalne izsledili in prijeli tri osumljence, stare 22, 20 in 19 let. Zasegli so jim poln nakupovalni voziček prehrambenih in drugih artiklov v vrednosti več kot 800 evrov in jih vrnili osebju prodajalne. Zoper trojico bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, je sporočila predstavnica novomeške policijske uprave Alenka Drenik. Prav tako so ugotovili, da sta 20-letnik in 19-letnik napadla varnostnika, ki jima je poskušal preprečiti tatvino, in ga lažje poškodovala. Ovadili ju bodo tudi zaradi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe, je dodala.

Že popoldne, nekaj pred 15. uro, pa so dobili podoben klic iz prodajalne v Leskovcu pri Krškem. Neznanci so tam ukradli zvočnik in pobegnili. Policija je 27-letno osumljenko izsledila v okolici Leskovca, ukradeni zvočnik so ji zasegli in ga vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljenko bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi kaznivega dejanja tatvine.