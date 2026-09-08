Mlajša državljana Srbije osumljena, da sta na Goriškem razpečevala drogo

Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v okviru kriminalistične preiskave obravnavali dva mlajša osumljenca (stara 20 in 22 let), oba državljana Srbije, za katera utemeljeno sumijo, da sta se ukvarjala s preprodajo različnih vrst prepovedanih drog (kokain, konoplja, metamfetamini in amfetamini).
Na podlagi do sedaj zbranih ugotovitev sta osumljena prepovedane droge hranila na različnih lokacijah na Goriškem ter jih prodajala posameznim odjemalcem, med njimi tudi mladoletni osebi. Novogoriški kriminalisti so v okviru kriminalistične preiskave zbrali večje število informacij in dokazov, ki so potrjevali njuno vpletenost v preprodajo prepovedanih drog.
Kriminalisti so s preiskavo nadaljevali ter na podlagi zbranih dokazov pri pristojnem Okrožnem sodišču pridobili odredbi za izvedbo osebnih in hišnih preiskav. V drugi polovici avgusta so pri obeh osumljencih opravili osebni in hišni preiskavi. Obema so odvzeli prostost in ju na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) pridržali.
Pri 22-letni osumljenki so policisti zasegli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, elektronske naprave, posušene delce zelene rastline ter gotovino. Med zaseženimi predmeti je bila tudi vrečka z belo grudičasto snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo.
Pri 20-letnem osumljencu so policisti na drugi lokaciji zasegli okoli 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline. V različnih prostorih objekta so našli tudi druge delce posušene zeleno-rjave rastline, poleg tega pa so policisti zasegli pripomočke, namenjene razpečevanju prepovedanih drog, elektronsko tehtnico in nekaj sto evrov gotovine. Zasežene snovi in predmete so ustrezno zavarovali ter so predmet nadaljnjih postopkov in analiz.
Novogoriški kriminalisti so oba osumljenca 22. avgusta s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu KZ-1) privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta je po zaslišanju zoper 20-letnega osumljenca odredil sodni pripor.
Policija nadaljuje aktivnosti na področju prepovedanih drog
"Policija tudi v prihodnje ostaja odločno usmerjena v odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, povezanih s prepovedanimi drogami," so ob tem sporočili s PU Nova Gorica. V zvezi s tem izvaja številne aktivnosti in se s to problematiko spopada po najboljših močeh, tako v represivnem smislu kot tudi v sklopu konkretnih preventivnih projektov. "Pri tem policisti in kriminalisti s svojim delom preprečujejo njihovo širjenje ter odkrivajo osebe, ki se ukvarjajo z njihovo proizvodnjo, preprodajo in distribucijo," pravijo. Posebno pozornost namenjajo tudi mlajšim osebami oziroma mladostnikom, ki jih osveščajo o posledicah uporabe prepovedanih drog. "Pri uspešnem odkrivanju in preiskovanju tovrstnih kaznivih dejanj je pomembno tudi sodelovanje občanov," dodajajo.
"Policisti z območja PU Nova Gorica tudi v prihodnje pozivamo vse občane in občanke, da v primeru morebitnega sumljivega dogajanja v njihovih okoljih še naprej dosledno obveščajo Policijo na telefonsko številko 113 ali anonimni telefon policije 080 1200 in s tem pomagajo pri preprečevanju in odkrivanju tovrstne problematike. Policisti se bodo tako kot doslej na njihove prijave oziroma informacije odzvali in v skladu z ugotovljenimi okoliščinami ustrezno ukrepali," zagotavljajo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.