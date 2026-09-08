Mlajša državljana Srbije osumljena, da sta na Goriškem razpečevala drogo

Kriminalisti in policisti Policijske uprave (PU) Nova Gorica so v okviru kriminalistične preiskave obravnavali dva mlajša osumljenca (stara 20 in 22 let), oba državljana Srbije, za katera utemeljeno sumijo, da sta se ukvarjala s preprodajo različnih vrst prepovedanih drog (kokain, konoplja, metamfetamini in amfetamini).

Novogoriški policisti ob tem opozarjajo na problematiko prepovedanih drog. FOTO: PU Nova Gorica

Na podlagi do sedaj zbranih ugotovitev sta osumljena prepovedane droge hranila na različnih lokacijah na Goriškem ter jih prodajala posameznim odjemalcem, med njimi tudi mladoletni osebi. Novogoriški kriminalisti so v okviru kriminalistične preiskave zbrali večje število informacij in dokazov, ki so potrjevali njuno vpletenost v preprodajo prepovedanih drog.

Zaseg droge na Goriškem FOTO: PU Nova Gorica

Kriminalisti so s preiskavo nadaljevali ter na podlagi zbranih dokazov pri pristojnem Okrožnem sodišču pridobili odredbi za izvedbo osebnih in hišnih preiskav. V drugi polovici avgusta so pri obeh osumljencih opravili osebni in hišni preiskavi. Obema so odvzeli prostost in ju na podlagi drugega odstavka 157. člena Zakona o kazenskem postopku (ZKP) pridržali. Pri 22-letni osumljenki so policisti zasegli več zavitkov in vrečk z različnimi snovmi, elektronske naprave, posušene delce zelene rastline ter gotovino. Med zaseženimi predmeti je bila tudi vrečka z belo grudičasto snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Pri 20-letnem osumljencu so policisti na drugi lokaciji zasegli okoli 400 gramov posušene zeleno-rjave rastline. V različnih prostorih objekta so našli tudi druge delce posušene zeleno-rjave rastline, poleg tega pa so policisti zasegli pripomočke, namenjene razpečevanju prepovedanih drog, elektronsko tehtnico in nekaj sto evrov gotovine. Zasežene snovi in predmete so ustrezno zavarovali ter so predmet nadaljnjih postopkov in analiz.

Del zasežene gotovine FOTO: PU Nova Gorica

Novogoriški kriminalisti so oba osumljenca 22. avgusta s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo prepovedanih drog (po 186. členu KZ-1) privedli in izročili v nadaljnji postopek preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Novi Gorici. Ta je po zaslišanju zoper 20-letnega osumljenca odredil sodni pripor.

Policija nadaljuje aktivnosti na področju prepovedanih drog

Na območju PU Nova Gorica so letos obravnavali skupno 61 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami (po 186. členu KZ-1) ter osem kaznivih dejanj omogočanja uživanja prepovedanih drog (po 187. členu KZ-1). Obravnavali so tudi 88 prekrškov po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami oziroma 42,1 odstotka manj kot v enakem obdobju lani.