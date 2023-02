Mlajša moška oropala trgovino na Polskavi in zbežala

V četrtek sta mlajša moška vstopila v trgovino na Polskavi in z uporabo nevarnega predmeta zagrozila prodajalki. Odtujila sta gotovino in peš zbežala s kraja dogodka. Policija ju še vedno išče in vse, ki bi lahko imeli kakršnekoli informacije o dogodku, prosi za pomoč.

icon-expand Policija FOTO: Shutterstock O ropu trgovine je bila PU Maribor obveščena okoli 18.30. Po doslej zbranih informacijah sta bila oba osumljenca mlajša, suhe postave, visoka približno 180 in 190 centimetrov. Nosila sta črne podkape, oblečena pa sta imela temnejša (črna) oblačila. "Vse, ki bi imeli koristne informacije o dogodku prosimo, da pokličejo 113," pozivajo policisti.