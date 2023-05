Okoli 10.30 so bili policisti in ZD Lendava obveščeni o nesreči pri delu, ko je moški padel s strehe nakupovalnega centra Jager v Lendavi. Poškodbe mlajšega moškega so bile izredno hude in kljub oživljanju je na kraju nesreče podlegel poškodbam, navaja Lendavainfo.com.