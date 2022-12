Mlajši osebi v Logatcu v roki eksplodiralo pirotehnično sredstvo

Policisti PU Ljubljana so v preteklem letu obravnavali 30 kršitev zakona o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih ter zasegli 2736 petard različnih moči. Dve osebi sta se pri uporabi pirotehničnih sredstev poškodovali (poškodba oči in poškodba obraza), v ostalih primerih pa je Policija obravnavala poškodbe poštnih nabiralnikov, košev za smeti, avtomobilov in parkomata.

Na območju celotne države je policija lani zabeležila 104 kršitve, kar je dobrih 20 kršitev več od povprečja zadnjih petih let. Obravnavali so sedem poškodb. V petih primerih so se poškodovali mladoletniki, v dveh pa odrasli osebi. Enemu mladoletniku so zaradi poškodb amputirali dlani, enemu odraslemu pa prste.