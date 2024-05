Množičen pretep, soseda na tla podrla starko, pijani najstnik ranil sestro

Za policisti novomeške policijske uprave sta pestra dva dneva. V torek in sredo so namreč skupno posredovali kar 177-krat, največkrat zaradi kršitev javnega reda in miru. Pretepi, grožnje, spori ... Med drugim so se odzvali na klic o množičnem pretepu, ki se je zgodil na javni prireditvi na Lisci. V torek so obravnavali tudi pijanega 15-letnika, ki je med prepirom poškodoval svojo 19-letno sestro. A skupil jo je tudi sam, saj naj bi ga med sprehodom po mestu napadli neznanci. Spor med sosedama pa se je stopnjeval do mere, ko je 57-letnica na tla podrla 74-letnico in jo pri tem poškodovala.

OGLAS

Spori, grožnje, na Lisci pa kar množični pretep. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, so sevniški policisti v sredo popoldan poklicali na javno prireditev na Lisco. Tam je namreč prišlo do prepira, ki pa se je nato razvnel v pretep med več osebami. V dogodku so posredovali varnostniki in gostje, ki so skušali situacijo umiriti, a neuspešno. Ob prihodu policistov sicer glavnih akterjev ni bilo več na kraju, zato Policija primera še ni zaključila.

Policija FOTO: Shutterstock icon-expand

O dogodku zbirajo obvestila, vse, ki bi lahko nudili uporabne podatke o dogodku, pa prosijo, da pokličejo na telefonsko številko policijske postaje Sevnica (07) 81 61 800, anonimni telefon policije 080 1200 ali na številko policije 113. Brat med sporom poškodoval sestro, na urgenci pristal tudi sam Alkohol je sicer v minulih dveh dnevih botroval še več izgredom in kršitvam javnega reda in miru. Nekaj pred 21. uro so tako novomeški policisti do iztreznitve pridržali 68-letnega Novomeščana, ki je pijan vpil in žalil oškodovanko, ukazov policistov, da se pomiri, pa ni upošteval. Ker ni šlo drugače, so uporabili telesno silo, ga vklenili in odpeljali v pridržanje na policijsko postajo. Še večkrat pa so policisti posredovali v torek. Trebanjski policisti so se med drugim ob 21.30 uri odzvali na prijavo spora med dvema sosedama. 57-letnica, ki naj bi bila pod vplivom alkohola, je med prepirom na tla podrla 74-letnico. Slednja je pri tem utrpela lažje telesne poškodbe.

Upokojenka FOTO: Shutterstock icon-expand

Obravnavali pa so tudi družinski spor, v katerem je prišlo do poškodb. V noči s ponedeljka na torek se je na urgenco v Novem mestu zaradi lažjih telesnih poškodb zglasila 19-letna domačinka. Policisti so ugotovili, da naj bi jo v prepiru poškodoval 15-letni brat. Zanj bodo policisti napisali obdolžilni predlog. Se je pa sicer najstnik uro za sestro tudi sam zglasil na urgenci. Bil je pod vidnim vplivom alkohola, na obrazu pa je imel podplutbo. Kot je povedal, naj bi mu jo med sprehodom po mestu zadali neznanci, več pa policistom ni želel povedati. Obravnavali več groženj Metliški policisti so ponoči posredovali tudi v Dolnji Dobravici, kamor so jih poklicali zaradi groženj. Policisti so ugotovili, da naj bi več akterjev grozilo ljudem. Doslej so uspeli identificirati eno osebo, 14-letnega dečka, zoper katerega bodo uvedli postopek o prekršku. Medtem iščejo tudi ostale osebe, ki so bile v času dogodka z najstnikom. Brežiški policisti so v noči iz torka na sredo, okoli 1. ure zjutraj, zaradi kričanja in groženj posredovali na Bizeljski cesti. Tam so zalotili 29-letnika iz Krškega, za katerega so v postopku ugotovili, da je kršil javni red in mir ter tudi prepoved približevanja, ki jo je dobil v predhodnih postopkih. Zoper njega so uvedli postopek o prekršku, preiskujejo pa tudi sum kaznivega dejanja grožnje. O kršitvi prepovedi približevanja pa bodo obvestili tudi pristojno tožilstvo.