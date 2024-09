Množičen pretep v Kočevju, udeleženci pribežali v policijsko postajo

Obračun se je zgodil v večernih urah v soboto. V policijsko postajo se je zateklo več ljudi, ki so se pred tem medsebojno sprli. Nadaljevanje obračuna je preprečil dežurni policist, so sporočili iz PU Ljubljana.

Po doslej znanih podatkih policije, naj bi med osebami prišlo do spora, ter med tem tudi do prometne nesreče z materialno škodo v kateri sta bili udeleženi dve osebni vozili. Oškodovanec dogodka, ki se zatekel na policijsko postajo po pomoč, je bil v dogodku tudi poškodovan.

Dvema osebama so policisti odvzeli prostost in se trenutno nahajata v pridržanju. "Policisti z intenzivno preiskavo okoliščin in ugotavljanjem vseh dejstev kaznivega dejanja nasilništva še nadaljujejo in bodo o vseh ugotovitvah obveščali pristojno državno tožilstvo."