Množičen pretep v Novem mestu: lesketal nož, letele steklenice, pele pesti

Na PU Novo mesto so potrdili, da je šlo za večji in množični pretep na glavnem trgu, kamor so nekaj pred polnočjo napotili več policistov. Po prvih ugotovitvah naj bi prišlo do spora in pretepa več oseb, ki se med seboj poznajo. Eden izmed udeležencev je med prepirom drugega zabodel v roko. Reševalci so ranjenega in še dve osebi oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Še en moški naj bi bil lažje poškodovan, a je pred prihodom policistov kraj zapustil.

Policisti so kršiteljem zasegli tudi nož, moškemu iz naselja Poganška ulica pa tudi hladno orožje bokser. Po zaključeni preiskavi bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo oziroma jim zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge, so sporočili z novomeške policijske uprave.

Toda konca še ni bilo. Dobro uro za tem, ob 1.14, so policisti ponovno prejeli več klicev na pomoč, saj je na prireditvenem prostoru prišlo do pretepa, kjer varnostniki kršiteljev niso mogli obvladati. Na trg so znova prišli policisti, ki so izsledili 27-letnega kršitelja iz naselja Prapreška Pot. Ta njihovih ukazov ni upošteval, zato so proti njemu uporabili prisilna sredstva in ga obvladali. Ugotovili so, da je bil pod vplivom alkohola, ko je žalil obiskovalcev njih metal steklenice, jih spodbujal k pretepu ter tudi žalil policiste, ki so izvajali postopek. 27-letnika so pridržali, zaradi kršitve javnega reda in miru pa mu bodo izdali plačilni nalog.

Sklepno dejanje 'aufbiksa' na Dolenjskem pa se je zgodilo nekaj po 5. uri, ko je na prireditvene prostoru več oseb nadlegovalo strežno osebje, se med seboj prerivalo, vpilo in ni želelo upoštevati navodila varnostnikov. "Osebe so pred prihodom policistov pobegnile s kraja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem identitete kršiteljev," je še sporočila tiskovna predstavnica PU Novo mesto Alenka Drenik.