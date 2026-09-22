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Črna kronika

Množičen pretep v Postojni: sodelovalo več kot 20 fantov in deklet

Postojna, 22. 09. 2026 09.44 pred 1 uro 1 min branja 29

Avtor:
STA
Policist

Pred lokalom v središču Postojne so se v noči iz sobote na nedeljo stepli mladostniki. Kot so sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper, so prijavo o pretepu, v katerem je sodelovalo več kot 20 mladih fantov in deklet, dobili ob 1.20 ponoči.

Slovenska policija
Slovenska policija
FOTO: Shutterstock

Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik.

Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti.

Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva.


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Postojna pretep policija nasilništvo

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KOMENTARJI29

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Uporabnik1544434
22. 09. 2026 11.35
Super je to, ne škodi dokler so meje in ni preveč poškodovanih
Odgovori
0 0
Morgoth
22. 09. 2026 11.31
Ko bi vsaj ilegalce nabutal
Odgovori
+1
1 0
bandit1
22. 09. 2026 11.37
So jih preselili v drug dom, 2 km stran od teh naših študentov.
Odgovori
0 0
Spining
22. 09. 2026 11.27
Se je upanje za naše mulce. Naslednji fajt predlagam pri kakšnem kmetu. V dve skupini, kdor prej in bolje opravi nalogo, tisti so jaći ;)
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
22. 09. 2026 11.26
Ja včasih je bilo isto pa še sosedov leseni plot je ostal brez par lat
Odgovori
0 0
dober dan
22. 09. 2026 11.17
Slovenci? Šanse so nizke
Odgovori
+5
5 0
bohinj je zakon
22. 09. 2026 11.15
Igrica v živo.
Odgovori
+1
1 0
Dolgočasnež
22. 09. 2026 11.12
še je upanje za mladino...tako je prav dober ravs mora kdaj bit
Odgovori
+3
3 0
Jon Bacek
22. 09. 2026 11.10
Kdor se ne zna tepsti, nima kaj v gostilni iskati!
Odgovori
+2
3 1
Jimi1
22. 09. 2026 10.55
Primorska je bila že pred 2 sv vojno znana po takšnih vročekrvnih fajtih... Tam se sami znajo precej učinkovito "pomeniti" med seboj.
Odgovori
+6
8 2
Uporabnik1935308
22. 09. 2026 11.03
Postojna ni Primorska. Bo se potrebno malo v geografijo poglobiti.
Odgovori
-3
5 8
konotera
22. 09. 2026 11.08
Postojna je preživela Rapalsko mejo, fašizem in si primorsko identiteto izborila s krvjo. Praviti Postojnčanom, da niso Primorci, je nepoznavanje lastne zgodovine. Lahko filozofirate glede geografije, ampak vprašajte Postojnčane. Vsak ti bo rekel, da je Primorec. Srce in identiteta ne poznata statističnih regij! Notranjska regija (ne pokrajina) je konstrukt politike. Če pa govorite o zgodovinski pokrajini Kranjski, potem pod Notrnjsko spada tudi Vipava in Senožeče.
Odgovori
+8
9 1
bandit1
22. 09. 2026 11.09
Tam zraven je Gozdarska šola, Medicinska šola v isti stavbi. Verjetno so se mal zaradi punc zravsali kot mi včasih.
Odgovori
+0
1 1
vrzwta1
22. 09. 2026 11.24
Bravo kntjera
Odgovori
+1
1 0
Gutenberg
22. 09. 2026 10.47
Zanimivo da berlinskih volitev ni mogoče komentirati. Saške je pa bilo mogoče, ker je zmagal nasprotni pol.
Odgovori
+6
10 4
Teleport
22. 09. 2026 10.57
To so objektivni mediji😁
Odgovori
+9
9 0
assassin911
22. 09. 2026 11.19
Nič novega, kaj vse admn briše če mu ni všeč.
Odgovori
+2
2 0
txoxnxy
22. 09. 2026 10.42
Pustite jih naj se sami zmenijo med sabo tko kot smo se mi včasih.
Odgovori
+4
9 5
Kviz
22. 09. 2026 10.41
Kaj pa komentarji v naslednjem članku. Morda so tudi v Postojni taki ki so v Berlinu volili levnuhe.
Odgovori
+4
10 6
BMReloaded
22. 09. 2026 10.37
To je bil del skoraj vsakega vikenda 30 let nazaj...pa to. Se smo zivi...lepi spomini...pa to.
Odgovori
+6
9 3
progresivnidaveknastanovanja
22. 09. 2026 10.39
dokler kdo ne potegne kakšnega orožja in pride do hujših poškodb ali uboja. Danes so drugi časi.
Odgovori
+9
11 2
roten
22. 09. 2026 10.33
A so patrulje prišle iz Sežane Postojne nove Gorice Cerknice???
Odgovori
+2
3 1
bandit1
22. 09. 2026 10.31
Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik. Komu nakladate o prihodu patrulj? Še občasno niti ene ni tu pa kar množina.
Odgovori
+9
9 0
Paradox
22. 09. 2026 10.29
Čokolino mafija.
Odgovori
+16
17 1
obožeobože
22. 09. 2026 10.26
Žal v Postojni ni več enega Slovenca. Turisti in.....
Odgovori
+24
26 2
bandit1
22. 09. 2026 11.11
O pa so, v Javornikih živijo, to je gozd nad Postojno. Oni in medvedi v sožitju pa se ne ravsajo med seboj.
Odgovori
+1
1 0
medwd
22. 09. 2026 11.27
je enaka zgodba v Litiji, Tržiču, Kranju,..... Socialna država, kjer se kriminal dejansko splača
Odgovori
+1
1 0
Dr Dre
22. 09. 2026 10.04
A ta okužba se je iz DOLENJSKE ŽE RAZŠIRILA..
Odgovori
+27
28 1
Veščec
22. 09. 2026 10.41
ni se razširila,samo preselila se je tja.pr nas na Dolenskem,že doug časa ni blo tok mirno,kot je zdej,pa to
Odgovori
+6
6 0
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