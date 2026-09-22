Množičen pretep v Postojni: sodelovalo več kot 20 fantov in deklet

Ob prihodu patrulj na kraj so se kršitelji razbežali, na kraju je bil le še lažje poškodovan 22-letnik.

Policisti so opravili ogled kraja in zavarovali sledi. Kot je za STA povedala tiskovna predstavnica PU Koper Anita Leskovec, nadaljujejo intenzivno zbiranje obvestil, saj preiskava še vedno poteka. Postojnski policisti morajo izslediti vse vpletene v pretep in se z njimi pogovoriti.

Policisti preverjajo sum storitve kaznivega dejanja grožnje in kaznivega dejanja nasilništva.



