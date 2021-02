Množični pretep na Dolenjskem

Policisti PU Novo mesto so bili v soboto okoli 19. ure obveščeni o pretepu na parkirnem prostoru pred prodajalno v Gotni vasi. Na kraj so takoj napotili več policistov, ki so vzpostavili javni red in mir. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policisti sporočajo, da je prišlo do spora, pretepa in groženj med petimi osebami, ki so stare med 18 in 41 let in se med seboj poznajo. Tri osebe so zaradi lažjih poškodb poiskale zdravniško pomoč. Policisti so ugotovili tudi, da je 41-letni udeleženec pretepa 38-letnika z nožem poškodoval po roki.

Okoliščine pretepa pristojni še preiskujejo, na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljence na pristojno tožilstvo podali kazenske ovadbe.