Novomeški policisti so posredovali zaradi pretepa med več prebivalci v naselju Kerinov Grm. Vzpostavili so javni red in mir in identificirali vpletene. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin kaznivih dejanj lahke telesne poškodbe in grožnje. Vpletenim bodo zaradi kršitev javnega reda in miru izdali plačilne naloge.