Množični pretep v Murski Soboti: dve osebi v bolnišnico

Policisti so po besedah predstavnice za odnose z javnostmi PU Murska Sobota Suzane Rauš opravili ogled kraja in zbrali prva obvestila. Ugotovili so, da se je pretepalo več oseb, dve osebi pa sta bili pri tem poškodovani in so ju odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Stopnje njunih poškodb sprva niso bile znane, je pa Rauševa kasneje sporočila, da so policisti včeraj popoldne prejeli poškodbeni list, iz katerega je razvidno, da sta bili obe osebi v pretepu lažje poškodovani. Njuno zdravljenje sicer še ni zaključeno.

Spletni portal Sobotainfo je sicer poročal, da se je množični pretep zgodil v murskosoboškem parku, natančneje na grajski ploščadi, na prireditvi Soboški dnevi. Portal navaja, da naj bi enega moškega brutalno pretepli, po njihovih informacijah je hudo poškodovan oziroma je v kritičnem stanju. "Ležal je na tleh, ko ga je skupina mlajših moških udarjala in brcala. /.../ Moški je vstal in želel oditi vstran, ko ga je eden od napadalcev od zadaj podrl in s pestjo udaril v zatilje, da je padel na vse štiri. V tistem trenutku pa ga je drug napadalec z zaletom in vso močjo brcnil naravnost v obraz, da je moškega vrglo vzvratno in je ob padcu z vso močjo z glavo udaril ob asfalt ter negiben obležal," pa na portalu opisujejo posnetek pretepa, ki so ga pridobili v uredništvo.

Vestnik.si pa medtem piše, da sta po njihovih informacijah oba poškodovana bolnišnico že zapustila, ter da naj bi kazalo, da je šlo za obračun, povezan s trgovino z mamili.