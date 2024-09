Množični vlomi v avtomobile: storilci kradli nahrbtnike, denarnice in oblačila

Policisti iz Policijske uprave Nova Gorica so sporočili, da so pretekli vikend v naseljih Zgornjega Posočja, na Goriškem, Ajdovskem in Vipavskem obravnavali večje število vlomov v vozila. V petek so bili obveščeni o vlomu v kombi na parkirišču pri soteski Sušec v bližini naselja Srpenica, v občini Bovec. Iz vozila je storilec ukradel več nahrbtnikov. Povzročil je za 2.600 evrov škode. V dva avtomobila so vlomili tudi ob regionalni cesti med vasjo Soča in Bovcem, isti dan je bila Policijska postaja Bovec obveščena o vlomu v kombi blizu naselja Srpenica in blizu naselja Kač-Koritnica. V vseh primerih so storilci ob tem iskali predvsem nahrbtnike in denarnice z vredno vsebino, v njih so imeli oškodovanci med drugim gotovino, bančne kartice in osebne dokumente. Največkrat pa so storilci vlamljali na način, da so razbili steklo in so poleg odtujenih predmetov povzročili tudi veliko materialno škodo.