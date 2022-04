Močan potres v BiH, umrla ena oseba, več poškodovanih

Po poročanju Dnevnega Avaza je ob potresu nastala škoda, saj so se tla tresla več kot minuto. V Stolcu, ki je po poročanju časnika Oslobođenje utrpel največjo škodo, je umrla ena oseba. Gre za 28-letno žensko. Na njeno hišo je ob tresenju tal padla velika skala. Več ljudi je bilo ranjenih, med njimi starša in sestra umrle.

Po prvih podatkih so potres čutili po vsej regiji, tudi v Sloveniji. Zvezni hidrometeorološki zavod je poročal, da gre za peti najmočnejši potres, ki so ga zabeležili na ozemlju BiH v zadnjih 50 letih.

Zdravnik Kazimir Raguž iz Zdravstvenega doma Stolac je povedal, da so sprejeli več poškodovanih oseb, večinoma lažje. "Aktivne so štiri ekipe nujne medicinske pomoči, ki so pripravljene priskočiti na pomoč tam, kjer bo to potrebno."

Številni prebivalci Sarajeva, Mostarja, Zenice, Trebinja, Bileče, Stolca in Ljubinja so po tresenju tal zbežali na ulice, tla pa naj bi treslo skoraj minuto. V Mostarju so zaradi posledic potresa odpadli deli fasad več zgradb v bližini Narodnega gledališča Mostar. V Hercegovini so zabeležili več primerov zemeljskih plazov, ki so se sprožili ob potresu.

Območje je nato danes ponoči streslo več popotresnih sunkov. Zadnji ob 4.20 magnitude 4,4, je sporočil Evropski mediteranski seizmološki center (EMSC). Njegov epicenter je bil 32 kilometrov od Mostarja in 14 kilometrov od Stolca.

Potresi na območju Balkana so sicer relativno pogosti. Decembra 2020 je potres magnitude 6,4 prizadel hrvaško Petrinjo, nedaleč od Zagreba. Pred tem je marca 2020 potres prizadel Zagreb, novembra 2019 pa je ob tresenju tal v Albaniji umrlo več kot 50 ljudi.