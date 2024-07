Močan tok iz kopališča odnesel plavalko, rešili so jo policisti

V ponedeljek dopoldne so plavalko, ki jo je močan tok odnesel izven območja kopališča rešili policisti. Kot so zapisali je posadka Pomorske policije s čolnom P-16, približno 350 metrov od piranske punte iz vode rešila obnemoglo plavalko.

Kot so sporočili iz PU Koper, je 51-letno žensko močan tok odnesel izven območja kopališča. Policisti so žensko potegnili na patruljni čoln in jo nepoškodovano prepeljali do obale.