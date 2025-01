Močnejši pok na območju Lesc: neznano eksplozivno sredstvo poškodovalo objekt

Radovljiški policisti so bili včeraj nekaj pred 22.30 uro obveščeni o močnejšem poku na območju Lesc. Po do sedaj znanih podatkih je neznani storilec odvrgel neznano eksplozivno sredstvo (močnejša pirotehnika) in povzročil premoženjsko škodo na stanovanjskem objektu.

Po nestrokovni oceni premoženjska škoda znaša okoli 10.000 eur. V dogodku ni bil nihče telesno poškodovan. Policisti so opravili ogled kraja in nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka in tudi v smeri suma izvršitve kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper splošno varnost ljudi in premoženja. O vseh ugotovitvah bodo policisti obveščali pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Kranj.