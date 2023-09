Močnikova prestala preizkus alkoholiziranosti, ostaja direktorica PU Kranj

Iz Specializiranega državnega tožilstva, ki je prevzelo primer, so nam sporočili, da zaradi interesa preiskave in varstva osebnih podatkov v tem trenutku lahko povejo le to, da vzrok prometne nesreče še ni znan, da preiskava intenzivno poteka in da je bil rezultat alkotesta 0,0. Po naših neuradnih informacijah pa policisti Močnikovi po nesreči niso odredili strokovnega odvzema krvi.

Spomnimo, na PU Novo mesto so včeraj potrdili, da se je v soboto zjutraj okoli pol osme ure na lokalni cesti v okolici Sevnice zgodila prometna nesreča. Pojasnili so, da je bil pešec, ki ga je zbilo osebno vozilo, v nesreči huje poškodovan. "Policisti policijske uprave Novo mesto so izvedli prve nujne ukrepe, zavarovali kraj in nudili strokovno pomoč pri ogledu kraja. Hudo poškodovanega pešca so z reševalnim vozilom odpeljali v bolnišnico, kjer je ostal na zdravljenju," so pojasnili.

"Ker je bila v prometni nesreči udeležena oseba, zaposlena v Policiji, je postopek prevzel Posebni oddelek Specializiranega državnega tožilstva," so še sporočili s Policije in dodali, da drugih podatkov tako zaradi varstva osebnih podatkov in preiskave, ki je v teku, ne morejo posredovati.

Preiskava dogodka še poteka.

