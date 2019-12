Močno pijan obležal, nato pa sedel v avtomobil in odpeljal

Mariborske policiste so včeraj popoldne obvestili, da so ljudje v Gorišnici pomagali moškemu, ki je bil tako pijan, da je obležal. Čez slabih 10 minut so prejeli novo obvestilo, da se je isti moški odpeljal z osebnim avtomobilom. Policisti, ki so že bili v bližini, zaradi prvega obvestila, so 52-letnega voznika ustavili in mu odredili preizkus alkoholiziranosti. Ta je pokazal, da je imel voznik v organizmu 1,15 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka. Policisti so mu nadaljnjo vožnjo preprečili tako, da so ga pridržali do streznitve. Izdali so mu plačilni nalog, zagovarjati pa se bo moral tudi pri pristojnem sodniku.