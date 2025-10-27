Močno pijan s kamni nad reševalce, policistko vlekel za lase

30-letni državljan BiH je na makadamskem parkirišču v Luciji parkiral svoj avtomobil. Ko je speljal, je zapeljal naravnost v zid.
Na kraj so prihiteli reševalci, v nadaljevanju pa še policisti, saj je bil moški zelo agresiven. Močno pijan je najprej napadel reševalce in varnostnico, v njih metal kamne in bežal. Nato je stekel do policistke, jo napadel in vlekel za lase.
Policisti so, da bi ga umirili, uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Kasneje so ga zaradi zdravstvenih razlogov prepeljali v izolsko bolnišnico na nadaljnje preglede.
Za nepravilen premik z vozilom in zaradi odklonitve alkotesta sledi obdolžilni predlog, prav tako so mu policisti odvzeli registrske tablice. Zaradi kršitev ZJRM bo moški prejel plačilni nalog, policisti pa ga bodo prav tako kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.