Močno pijan s kamni nad reševalce, policistko vlekel za lase

30-letni državljan BiH je na makadamskem parkirišču v Luciji parkiral svoj avtomobil. Ko je speljal, je zapeljal naravnost v zid.

Na kraj so prihiteli reševalci, v nadaljevanju pa še policisti, saj je bil moški zelo agresiven. Močno pijan je najprej napadel reševalce in varnostnico, v njih metal kamne in bežal. Nato je stekel do policistke, jo napadel in vlekel za lase.