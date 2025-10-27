Svetli način
Naslovnica POP 30Slovenija Črna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice Slovenija Črna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujina Črna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Črna kronika

Močno pijan s kamni nad reševalce, policistko vlekel za lase

Lucija, 27. 10. 2025 11.44 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
M.S.
Komentarji
79

Policisti so v nedeljo pozno zvečer obravnavali agresivnega moškega, ki je, močno pijan, najprej z avtomobilom trčil v zid, nato pa na kraju napadel reševalce, ki so mu prišli pomagati. Med postopkom je napadel tudi policistko in jo vlekel za lase.

30-letni državljan BiH je na makadamskem parkirišču v Luciji parkiral svoj avtomobil. Ko je speljal, je zapeljal naravnost v zid.

Na kraj so prihiteli reševalci, v nadaljevanju pa še policisti, saj je bil moški zelo agresiven. Močno pijan je najprej napadel reševalce in varnostnico, v njih metal kamne in bežal. Nato je stekel do policistke, jo napadel in vlekel za lase.

Aretacija (slika je simbolična).
Aretacija (slika je simbolična). FOTO: Shutterstock

Policisti so, da bi ga umirili, uporabili prisilna sredstva in mu odredili pridržanje. Kasneje so ga zaradi zdravstvenih razlogov prepeljali v izolsko bolnišnico na nadaljnje preglede.

Za nepravilen premik z vozilom in zaradi odklonitve alkotesta sledi obdolžilni predlog, prav tako so mu policisti odvzeli registrske tablice. Zaradi kršitev ZJRM bo moški prejel plačilni nalog, policisti pa ga bodo prav tako kazensko ovadili zaradi kaznivega dejanja napada na uradno osebo.

policija lucija
Naslednji članek

Policisti zasegli drogo in dve starejši puški

Naslednji članek

Mladoletnik z ukradenim skuterjem v jeklenico, drugi pred policisti bežal peš

KOMENTARJI (79)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Lock out
27. 10. 2025 12.55
Deklamiral je ustavo in to so mu nezakonito in protiustavno preprečili. Nika??
ODGOVORI
0 0
AyrtonS
27. 10. 2025 12.54
+1
Malo predaleč smo šli mi s temi pravicami in liberalizacijo
ODGOVORI
1 0
assassin911
27. 10. 2025 12.53
+1
Na Dolenjskem se že kaže povečana prisotnost policije. Polno radarjev za cesto.
ODGOVORI
1 0
zajfa
27. 10. 2025 12.52
+4
To so te stranski efekti "poceni uvožene suženjske delovne sile", ki daje dodatno vrednost (beri inovacije; naše podjetje je zelo zelo uspešno) našim uspešnim podjetjem. Ne moreš j.... brez da ga uvališ. Zdaj pa uživajte škrtuhi "podjetniški" in obračajte glavo na cesti kot vrtavka.
ODGOVORI
4 0
SDS_je_poden
27. 10. 2025 12.54
Res je to.
ODGOVORI
0 0
flojdi
27. 10. 2025 12.52
-1
?naštejem spoznane mi podobne cistokrvne slovenske cvetice??lahko tudi z imeni in priimki..če čte glih
ODGOVORI
0 1
Morgoth
27. 10. 2025 12.53
+1
Balija, si užaljen?😂
ODGOVORI
1 0
FIRBCA
27. 10. 2025 12.51
kajnebi bilo boljs brati kje se kaksen delovni obrat odpru ne pa samo nasilje, ce bi bilo veliko delovnih mest bi se romi imeli delo tako pa noben nima delo se pa to dogaja. Za portal je pa to atrakcija sam da se nasilje objavlja.
ODGOVORI
0 0
Morgoth
27. 10. 2025 12.48
+3
Pijanstvo, nacionalni bosanski šport...
ODGOVORI
4 1
zajfa
27. 10. 2025 12.54
Slovenci ste svetovni prvaki v tem, ker ste v 90% moški same copatke doma. To vam je edini izhod, šank pa koma. Bosanci tudi če bi želeli vas ne morejo dohiteti; takih copatk podmuklih nategunov ne srečaš pa če greš na konec sveta.
ODGOVORI
0 0
Varnostnik na obali
27. 10. 2025 12.48
Južno od kolpe ni dosti drugače kot Pakistan, Maroko itd., ne glede na to kateri simbol jim binglja okoli vratu razumejo samo trdo roko, v Sloveniji so pa tudi čisto preveč razpuščeni. V Nemčiji jih imajo vsaj malo bolj na kratko in tudi nemščine se hitro naučijo v primerjavi s situacijo pri nas.
ODGOVORI
0 0
Rudi Dolenc
27. 10. 2025 12.46
+2
kazen maksimalno pa ne denarno, ampak zapor, po končanju 20 letni izgon , čez 20 let se naj vrne, da bo videl kaj je zamudil, če pa ima družino, pa v kompletu izgon
ODGOVORI
2 0
flojdi
27. 10. 2025 12.52
-1
?kam pa izgnat naše take???
ODGOVORI
0 1
misterbin
27. 10. 2025 12.46
+6
Državljan BIH je isto kod občan iz Dolenjske
ODGOVORI
6 0
SDS_je_poden
27. 10. 2025 12.41
+9
Napad na uradno osebo, ali zdravnika, medicinko, kogarkoli v bistvu, bi moralo biti kaznovano z zaporom.
ODGOVORI
9 0
CyberWorm00000
27. 10. 2025 12.43
+1
sej je za policaje 2 leti plus če se ga sam dotakneš : )))
ODGOVORI
1 0
Polde8
27. 10. 2025 12.41
+4
Plača naj kazni in do življenjski izgon iz države slo.
ODGOVORI
4 0
gggg1
27. 10. 2025 12.40
+3
Neprištevne osebe je treba izločit iz družbe. Zaradi svoje nepristevnosti so nevarne in zato sodijo v posebne ustanove.
ODGOVORI
3 0
CyberWorm00000
27. 10. 2025 12.39
+1
martinowo se bliža : ))) eni se pa z legalizacijo marihuane obremenjujejo : ))
ODGOVORI
2 1
man1983
27. 10. 2025 12.39
+2
To so od Holoba pripeljani v Slovenijo, oz od Fajonke ki se gre zunanje politike s jedrnimi državi (beri Balkan in Afrika)
ODGOVORI
8 6
zajfa
27. 10. 2025 12.49
+1
Narobe, to so od škrtuhov nategunskih podjetnikov pripeljani sem, ker je problem požeruhom zakompleksanim dvignit plače za 100, 200 eur, in gredo raje domači delat čez mejo, saj več ne vidiš osebe, stare nad 20 let, vse že pobegne čez mejo; samo še starci in srednješolci po cestah.
ODGOVORI
1 0
flojdi
27. 10. 2025 12.53
Tako nekako.
ODGOVORI
0 0
Prototip
27. 10. 2025 12.38
+3
Mene pa zanima,kdo bo odgovarjal,če se zgodi napad medveda z smrtnim izzidom???Bog ne daj na otroka.
ODGOVORI
4 1
VladdyDaddy
27. 10. 2025 12.38
+8
Zadnje čase se ljudem več meša kot se jim je med korono 🤷‍♂️
ODGOVORI
8 0
Ombolo
27. 10. 2025 12.37
+7
A je pendrek še vedno oprema policistov?
ODGOVORI
7 0
Stojadina-sportiva
27. 10. 2025 12.38
+8
Kaj če ti, če pa iz naselbin poka iz kalašnikov, pa noben ne prdne...
ODGOVORI
8 0
sektor1
27. 10. 2025 12.35
+11
Takoj deport ven iz države !
ODGOVORI
11 0
Mean Cat
27. 10. 2025 12.33
+6
Folku se pipa🤷
ODGOVORI
6 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306