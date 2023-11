Močno pijan voznik ostal brez avta in dobil 2700 evrov kazni

Policisti so v soboto na območju Vuzenice ustavili voznika, ki je vozil neregistriran in nezavarovan avto, na katerem je imel tablice drugega vozila. To pa še ni bilo vse, za volan je sedel tudi močno pijan. Alkotest je pokazal, da je imel 1,16 miligramov alkohola v litru izdihanega zraka ali drugače povedano dobra dva promila alkohola v krvi, je sporočila predstavnica PU Celje Milena Trbulin. Policisti so ga za vse naštete prekrške "nagradili" s plačilnim nalogom v znesku 2.700 evrov.

Prekrškov s tem še ni bilo konec. Izkazalo se je, da vozi brez vozniškega dovoljenja, zaradi česar so možje v modrem na Okrajno sodišče Slovenj Gradec podali obdolžilni predlog. Vozilo pa so, seveda, zasegli.

"V omenjenem primeru gre za zelo neodgovorno ravnanje voznika. Že pri enem promilu alkohola v krvi se bistveno zmanjša ocenjevanje globine prostora in pozornost, zaradi česar nismo sposobni voziti s primerno razdaljo. Naše reakcije so prepozne in napačne, na določene nevarnosti sploh nismo več sposobni reagirati. Zato pogosto pride do naletov. Prav tako se povečuje reakcijski čas in čas ustavljanja, možnost udeležbe v prometni nesreči se pri enem promilu alkohola poveča za najmanj 25-krat," je ob tem opozorila Trbulinova.