Močno pijana Italijanka padla na kolesarski stezi pri Bohinju

Policisti so bili v soboto okoli 16.40 obveščeni o prometni nesreči, v kateri je 52-letna kolesarka, državljanka Italije, padla in se telesno poškodovala. Po podatkih, s katerimi razpolagajo na Policijski upravi Kranj, je kolesarila po kolesarski stezi Bohinjska Bistrica–Stara Fužina in zaradi neprilagojene hitrosti padla.