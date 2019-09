Divjal po Novem mestu z neregistriranim avtomobilom in trčil v zid

Novomeški policisti so pri nočni kontroli prometa na Ljubljanski cesti opazili sumljivo vozilo in ga začeli ustavljati z modrimi lučmi in sireno. Voznik znakov ni upošteval in je s pospešeno vožnjo nadaljeval proti Veliki Bučni vasi. Tam je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v betonski zid in obstal. Sopotnika sta pobegnila, 21-letni voznik pa je ostal v vozilu. Voznik se v nesreči ni poškodoval, vozila pa niso zasegli, ker je bilo zaradi nesreče nevozno.

Ker ni upošteval policistovih ukazov in se je upiral, so ga začasno vklenili. V postopku so ugotovili kar nekaj kršitev cestno prometnih predpisov: vožnja po sredini oziroma drugi strani ceste, za katero so ga oglobili s 120 evri, neprilagojena hitrost, »divjanje« po cesti (300 evrov in tri kazenske točke), neupoštevane posebnih zvočnih in svetlobnih znakov (500 evrov in 5 kazenskih točk), vožnja brez veljavnega vozniškega dovoljenja (500 evrov), vožnja z neregistriranim vozilom (500 evrov), uporaba registrskih tablic, ki ne pripadajo vozilu (500 evrov), vozilo tehnično ni bilo brezhibno (400 evrov) ter neupoštevanje odredb policistov (334 evrov).

Močno alkoholiziran zapeljal s ceste

Reševalci, gasilci in policisti so imeli polne roke dela z 38-letnim voznikom, ki je na relaciji Slovenska vas – Šentrupert zapeljal s ceste. Kot so sporočili novomeški policisti, je po prvih ugotovitvah voznik vozil preblizu desnega roba in zato zapeljal s ceste. Ugotovili so tudi, da je vozil pod vplivom alkohola.