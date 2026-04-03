Moldavec vlomil v hišo, ukradel vozili in bežal pred policisti

Prejšnji četrtek so policisti na hitri vipavski cesti iz smeri počivališča Šempas proti Selu skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke Fiat Doblo z italijanskimi registrskimi tablicami.

Kljub zvočnim signalom in modri luči se voznik ni ustavil in se je pognal v beg v smeri Ajdovščine. Na hitro cesto je bilo napotenih več policijskih patrulj, v nadaljevanju pa so vozniku na cesto nastavili stinger. Moški se je s predrtimi pnevmatikami po enem kilometru ustavil na odstavni niši v smeri Vipave in peš pobegnil.

Policisti so s preiskavo ugotovili, da je moški vozil ukradeno vozilo iz Italije.

Še isti dan, malo pred polnočjo, so ljubljanski policisti novogoriške kolege obvestili, da imajo v postopku tujega državljana, ki je vozil osebni avtomobil znamke Kia goriškega registrskega območja. Ajdovski policisti so obiskali lastnika vozila na Lozicah v občini Vipava in ugotovili, da mu je tuji državljan popoldne ukradel avtomobil, ki ga je imel parkiranega pred garažo hiše. Lastnik ukradenega vozila tatvine ni opazil vse do prihoda policistov.

S pomočjo italijanskih varnostnih organov so policisti potrdili identiteto tujega državljana in ugotovili, da gre za 33-letnega Moldavca. Moškega so naslednji dan prevzeli ajdovski policisti. Ti so ugotovili, da je Moldavec poleg kraje vozila isti dan vlomil še v stanovanjsko hišo v naselju Poreče. Prilastil si je različne predmete v višini 300 evrov.

33-letnega Moldavca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj tatvine in enega kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Policisti za izravnalne ukrepe Nova Gorica so medtem moškemu izdali plačilni nalog zaradi več cestnoprometnih prekrškov in odločbo o vrnitvi.