Črna kronika

Moldavec vlomil v hišo, ukradel vozili in bežal pred policisti

Nova Gorica, 03. 04. 2026 09.32 pred 25 dnevi 2 min branja 34

Avtor:
M.S.
Slovenska policija splošna

Policisti so prijeli 33-letnega državljana Moldavije, ki je ukradel dve vozili, vlomil v stanovanjsko hišo na Vipavskem, poleg tega pa še bežal pred policisti na vipavski hitri cesti. Zaustavili so ga s pomočjo stingerja, a je Moldavec nato pobegnil peš. V nadaljevanju dneva so ga ujeli ljubljanski policisti.

Prejšnji četrtek so policisti na hitri vipavski cesti iz smeri počivališča Šempas proti Selu skušali ustaviti voznika osebnega avtomobila znamke Fiat Doblo z italijanskimi registrskimi tablicami.

Kljub zvočnim signalom in modri luči se voznik ni ustavil in se je pognal v beg v smeri Ajdovščine. Na hitro cesto je bilo napotenih več policijskih patrulj, v nadaljevanju pa so vozniku na cesto nastavili stinger. Moški se je s predrtimi pnevmatikami po enem kilometru ustavil na odstavni niši v smeri Vipave in peš pobegnil.

Policisti so s preiskavo ugotovili, da je moški vozil ukradeno vozilo iz Italije.

Še isti dan, malo pred polnočjo, so ljubljanski policisti novogoriške kolege obvestili, da imajo v postopku tujega državljana, ki je vozil osebni avtomobil znamke Kia goriškega registrskega območja. Ajdovski policisti so obiskali lastnika vozila na Lozicah v občini Vipava in ugotovili, da mu je tuji državljan popoldne ukradel avtomobil, ki ga je imel parkiranega pred garažo hiše. Lastnik ukradenega vozila tatvine ni opazil vse do prihoda policistov.

S pomočjo italijanskih varnostnih organov so policisti potrdili identiteto tujega državljana in ugotovili, da gre za 33-letnega Moldavca. Moškega so naslednji dan prevzeli ajdovski policisti. Ti so ugotovili, da je Moldavec poleg kraje vozila isti dan vlomil še v stanovanjsko hišo v naselju Poreče. Prilastil si je različne predmete v višini 300 evrov.

33-letnega Moldavca bodo kazensko ovadili zaradi suma storitve dveh kaznivih dejanj tatvine in enega kaznivega dejanja poskusa velike tatvine. Policisti za izravnalne ukrepe Nova Gorica so medtem moškemu izdali plačilni nalog zaradi več cestnoprometnih prekrškov in odločbo o vrnitvi.

policija moldavec
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mario7
06. 04. 2026 13.16
V moldaviji, romuniji in bolgariji je to normalno.
čevapgpt
05. 04. 2026 17.04
Vlomilca se že lahko tepe al še vedno kavo kuha?
odpisani zasedli vlado
03. 04. 2026 21.03
Ustavno sodišče začasno zadržalo rubeže denarnih socialnih pomoči.Kot sem takrat napovedal je Šutarjev zakon bil samo blamaža in se po volitvah več ne bo upošteval.Sploh ni bil namenjen za opečeno manjšino ampak za normalne bele državljane.Naj nekdo pojasni od kje opečenim denar,ker so lenuhi brezdelni vsi na socialah pred kolibami pa imajo parkirane avtomobile vredne od 75.000 eu nekateri še pa več.Prekrškovnih kazni pa ne plačujejo kriminal z njihove strani se pa veča.Rubeži so zasegali predvsem sociale balkancem in slovencem kateri so bili česa dolžni in kakim par opečenim kateri so dolg plačali kar na licu mesta saj so imeli prenapolnjene žepe z denarjem.Država jim je pa sedaj vse skupaj ukinila tako,da se smeje odpravljajo po stari poti kriminalnih dejanj.Šutarjev zakon je za opečene pozabljen očitno pa bo obveljal za slovence ter balkance.Pametnjakoviči kateri so takrat bili tako pametni,ko sem to napovedal in trdili nasprotno se pa sedaj od sramu skrivajo po kopalnicah in jočejo.Čestitke golobu za njegov zavajalski Šutarjev zakon namenjen poštenim slovencem z namenom ustanovitve policijske države.Kdo pa prevzame vlado ni pomembno,ker na vidiku ni nobenega primernega..
chubba
03. 04. 2026 15.59
Dokler ne bo bolj na trdo z takimi bo vedno več tega. Žal nepridipravi zlorabljajo to ujckanje represivnih insodisc
ZIPPO
03. 04. 2026 13.24
Te tujci samo štalo delajo po državi!
4krogci
03. 04. 2026 13.19
Moldavec vlomil v hišo, ukradel vozili in bežal pred policisti…kako sam vozu dve vozili???
jafalical
03. 04. 2026 13.14
in kako je tak Moldavec sploh tu pri nas? Koliko je se taksnih s takimi dosijeji?Ta zagotovo ni edini.Pod kaksnimi pogoji so sploh te taki krimininalci tu?Kdo jim tu izda bivalne vize ali se kaj?Ta je kriminalec bil ze v svoji drzavi, kaj mora biti se tu pri nas?
tornadotex
03. 04. 2026 13.08
V čuzo na prisilno delo 10 let...porem pa izgon.
Modridirka?22
03. 04. 2026 13.03
Evropski parlement je glasoval za deportacijo ilegalnih migrantov. Sam nevem a je bil to zdravnik ali inžiner??
123soba
03. 04. 2026 12.23
In sedaj ga nastanite v slovenski brezplačni hotel.... Kriv pa ni nič, ker je policija napačno vodila postopek....
0523
03. 04. 2026 12.07
Zakj je bežal peš, saj je imel dve vozili.
Banion
03. 04. 2026 12.06
podjetnež ni kaj, nikakor brez avta domov
brezveze13
03. 04. 2026 12.06
in sedaj bo dobil azil
nemski_ovcar
03. 04. 2026 11.44
A se je una že priklenila nanj
chubba
03. 04. 2026 13.22
Ne kliči je, če je dovolj črn pride takoj.
Artechh
03. 04. 2026 11.41
Odprte meje, toj to
Aladar
03. 04. 2026 11.16
Mogoče je bil pri Tanji.
0523
03. 04. 2026 12.08
Sigurno!
LeviTUMOR
03. 04. 2026 11.15
Golob je neizmirno ponosen na tega Moldavijca! Pridi perjati mu branit cast in da mu slučajno nebojo prikrajšane kaksne človekove pravice! Pazi zdaj ko uleti se tajkunka gusarka in ga odreši VSEH grehov TER nagradi povrhu
Bolfenk2
03. 04. 2026 11.04
Moldavci in Ukrainci niso za v EU. Bolje da ostanejo pod Rusijo. Putin jih bo vsaj naučil reda
chubba
03. 04. 2026 13.23
To vedo že dolgo Madžari, Poljaki, Slovaki
Medo888
03. 04. 2026 10.58
Sami biseri prihajajo v Slovenijo izgleda ?
oježeš
03. 04. 2026 12.17
Da prihajajo je pač tako, problem je, da se take obdrži v naši državi s polno oskrbo in po možnosti še odobren azil. Takega bi morali dati na letalo in vrniti v njegovo državo, pa naj se tam ukvarjajo s takimi problemi. Ko pride in začne delati neumnosti, se ve, da ne sme ostati tukaj za nobeno ceno. Imamo že tako preveč domačih problemov. Najboljše pa ga poslat v Ukrajino ali Rusijo.
Ana desetnica
03. 04. 2026 10.48
Na obisku pri žlahti.
