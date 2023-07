Moldavska družina spala na odstavnem pasu avtoceste

Nekaj po eni uri zjutraj so policisti Policijske postaje Celje na odstavnem pasu avtoceste zaznali neosvetljeno parkirano vozilo. Po pregledu so ugotovili, da v njem spijo člani moldavske družine.

Policisti so družino z dvema majhnima otrokoma varno pospremili do najbližjega počivališča, vozniku pa so zaradi neodgovornega in zelo nevarnega dejanja izrekli globo.

Policisti vse uporabnike avtoceste znova opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu izredno nevarno početje, ki se nemalokrat konča tragično. Zakon o pravilih cestnega prometa izrecno določa, da so na odstavnem pasu prepovedana vožnja, parkiranje in ustavljanje. Dovoljeni sta le ustavitvi v sili in ustavitev zaradi nudenja potrebne pomoči, voznik pa mora poskrbeti, da se vozilo odstrani takoj. "Prav tako se morajo tudi potniki in voznik čim prej umakniti za ograjo ob avtocesti," so dodali na Policijski upravi Celje.